Trong đó, các bị can cầm đầu gồm: Mai Thị Dần (57 tuổi), Nguyễn Đức Chuyên (62 tuổi, chồng Mai Thị Dần), Nguyễn Đức Dần (37 tuổi, cháu bị can Chuyên).

Theo cáo trạng, đầu tháng 2/2021, Công an Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, nhận hối lộ xảy ra tại các tỉnh phía Nam.

Quá trình điều tra vụ án, lực lượng công an phát hiện Nguyễn Thăng Long (Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu 55555, huyện Trảng Bom) ngoài liên quan tội buôn lậu đã xét xử giai đoạn 1 còn tiêu thụ nguồn xăng dầu không có hóa đơn chứng từ do do Mai Thị Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc (Công ty Hà Lộc, TP Vũng Tàu) cung cấp.

Lực lượng công an phong tỏa, khám xét khu vực cảng dầu Công ty TNHH Hà Lộc vào tháng 10/2021. Ảnh: CACC

Lực lượng công an xác định, Công ty Hà Lộc hoạt động ngành nghề kinh doanh là mua bán xăng, vận tải xăng, dầu đường biển và đường bộ; cho thuê kho, bãi lưu giữ hàng hóa…

Năm 2018, Nguyễn Đức Dần biết một số đối tượng bán xăng dầu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, giá rẻ nên nảy sinh ý định lợi dụng hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty Hà Lộc để mua xăng, dầu không có hóa đơn, chứng từ bán lại cho khách hàng kiếm lời.

Sau khi Nguyễn Đức Dần đề xuất ý định trên, vợ chồng ông Chuyên bàn bạc và thống nhất giao cho Nguyễn Đức Dần thực hiện việc mua xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ.

Ban đầu, Nguyễn Đức Dần hẹn các đầu nậu dùng tàu nhỏ chở xăng dầu đến cảng Phước An của Công ty Hà Lộc giao dịch.

Giá chiết khấu cho khách hàng khi mua xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ cao hơn giá nhà nước chiết khấu từ 200 đến 300 đồng/lít.

Bà Mai Thị Dần tại buổi khám xét nơi làm việc. Ảnh: CACC

Vợ chồng bà Mai Thị Dần sau đó chỉ đạo Lê Thị Thùy Linh (40 tuổi, nhân viên kinh doanh xăng dầu của Công ty Hà Lộc) xuất bán xăng cho các đầu mối có nhu cầu mua xăng giá rẻ, xuất bán dầu DO cho các ghe tàu đánh cá. Khi bán loại xăng dầu này, Công ty Hà Lộc không xuất hóa đơn, chứng từ cho khách mua hàng, không thể hiện trên sổ sách kế toán của công ty.

Thấy các tàu nhỏ chở số lượng xăng dầu ít, Nguyễn Đức Dần đặt vấn đề mua xăng dầu số lượng lớn hơn thì các đầu nậu yêu cầu Nguyễn Đức Dần đưa tàu ra biển để giao dịch mua bán. Đức Dần báo lại việc này với ông Chuyên và được chú ruột cho phép dùng các tàu biển, thuyền trưởng, thuyền viên của Công ty Hà Lộc ra biển mua xăng dầu không có hóa đơn, chứng từ.

Để vận chuyển được lượng xăng dầu lớn, ông Chuyên và Đức Dần thành lập Công ty đầu tư thương mại dịch vụ vận tải Hà Anh (Công ty Hà Anh) với mục đích dùng tàu biển chở xăng dầu cho Công ty Hà Lộc để hoạt động riêng.

Để tiện bề hoạt động, những người này đã thuê người thay phiên nhau làm giám đốc, sử dụng các nhân viên, thuyền trưởng, thuyền viên và tàu biển của Công ty Hà Lộc mua bán, vận chuyển xăng dầu.

Sau đó, Đức Dần điều động tàu ra biển theo hướng phao số 0 thuộc vùng biển Việt Nam mua xăng, dầu từ các tàu chưa rõ quốc tịch, số hiệu rồi bán ra thị trường Việt Nam.

Từ ngày 6/7/2020 đến ngày 8/10/2021, Đức Dần đã mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ nhập vào kho xăng dầu của Công ty Hà Lộc. Cơ quan điều tra xác định các bị can đã trốn thuế với tổng số tiền hơn 15,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có 21 bị can khác được tuyển vào Công ty Hà Lộc và Công ty Hà Anh để làm giám đốc, quản lý, thuyền trưởng, thuyền phó, thủy thủ, máy trưởng, thợ máy… Các bị can này đã vận hành hoặc theo tàu để lén lút đi nhận xăng, dầu vào ban đêm tại phao số 0 (biển Vũng Tàu) và đem về nhập kho Công ty Hà Lộc. Các bị can đều biết xăng, dầu mua bán không có hóa đơn, chứng từ nhưng vẫn thực hiện.

Sau khi phát hiện sự việc, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ, khởi tố điều tra 32 bị can, tạm giữ, kê biên 4 tàu thủy (Hà Anh 01, Hà Anh 02, Hà Anh 05, Hà Anh 09) do Công ty Hà Anh đứng tên chủ sở hữu; tạm giữ tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng (gồm 1,2 tỷ đồng thu giữ khi khám xét và hơn 21 tỷ đồng đồng các bị can tự nguyện nộp) cùng nhiều tang vật liên quan trong vụ án.

Huy Hoàng