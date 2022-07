Đại chiến HAGL vs Hà Nội 'chốt sổ' V-League 2022

Theo VPF công bố, 13 đội bóng chỉ được nghỉ 1 tuần, sau đó giai đoạn 2 Night Wolf V-League 2022 lăn bóng ngày 26/8.

Ở vòng đấu đầu tiên của giai đoạn 2, HAGL được nghỉ. Tâm điểm của vòng này là trận SLNA vs Hà Nội trên sân Vinh. Điều này đồng nghĩa chỉ sau chưa đầy 1 tháng sau cuộc chạm trán nhau ở Hàng Đẫy tại vòng 10 V-League, hai đội có trận tái đấu rất đáng chờ đợi.

Ở mùa giải năm nay, cả Hà Nội và SLNA đều đang có phong độ tốt và cạnh tranh ngôi đầu BXH. Kết quả của hai cuộc đối đầu sắp tới tác động rất nhiều tới thành tích chung cuộc của hai đội.

V-League 2022 hứa hẹn hấp dẫn

Ngoài cặp SLNA vs Hà Nội, còn có những cặp giữa Nam Định vs SHB Đà Nẵng, Sài Gòn vs Hà Tĩnh, Hải Phòng TP.HCM, Bình Định vs Bình Dương và Viettel vs Thanh Hoá.

Giai đoạn 2 V-League 2022 diễn ra với mật độ dày đặc 4 ngày/trận, buộc các đội bóng phải có sự chuẩn bị tốt về thể lực và lực lượng.

Vào giữa tháng 9, V-League tạm nghỉ nửa tháng trong đợt FIFA Days. Tuyển Việt Nam tập trung trong thời gian này và dự kiến tham dự giải Tứ hùng tại Hà Nội nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2022.

Vòng cuối của V-League (vòng 26) diễn ra vào ngày 19/11. Đây là vòng đấu được dự đoán rất hấp dẫn với cuộc đối đầu giữa HAGL và Hà Nội trên sân Pleiku. Hai đội đều đua vô địch, nên người hâm mộ hy vọng trận đấu này là "chung kết" của mùa giải.