Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), sáng nay (11/11), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự, chung vui với bà con các dân tộc thôn Xây Dựng, xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

Nói chuyện với bà con các dân tộc thôn Xây Dựng, xã Suối Trai trong Ngày hội lớn của tinh thần Đại đoàn kết toàn dân, Chủ tịch nước nhấn mạnh tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Cũng nhờ tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa non sông về một mối, đưa đất nước bước vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ Đại đoàn kết toàn dân tộc mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào sự nghiệp Đổi mới, vượt qua các khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Chủ tịch nước cho rằng, bước vào giai đoạn phát triển mới, với diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và quốc tế, lại càng cho thấy Đại đoàn kết toàn dân tộc là yếu tố quan trọng bậc nhất, là cội nguồn sức mạnh để đất nước chúng ta vững bước tiến lên.

Với đặc thù 90% là đồng bào dân tộc, bà con trong xã đã cùng nhau gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc mình; đoàn kết, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cùng nhau nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đáng chú ý, dù có xuất phát điểm từ một xã đặc biệt khó khăn miền Tây Phú Yên, nhưng việc học tập của con em xã Suối Trai luôn được chăm lo, tạo điều kiện. Cùng với đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo ra môi trường bình yên để người dân an tâm lao động, sản xuất, cải thiện đời sống, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp.

Chủ tịch nước cho rằng, với tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu với nhân dân xã Suối Trai là đoàn kết xóa đói, giảm nghèo bền vững; tích cực chăn nuôi gia súc, gia cầm, phấn đấu hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3 - 4% hoặc cao hơn. Chủ tịch nước cũng mong muốn bà con quan tâm, dành nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa cho sự nghiệp học hành của con em bởi học tập vẫn là con đường để vươn lên thoát nghèo bền vững. Chủ tịch nước cũng đề nghị bà con vun trồng, nuôi dưỡng và phát huy nét đẹp truyền thống của dân tộc mình, “lớp trước truyền cho lớp sau” để tiếng cồng chiêng, tiếng hát của đồng bào các dân tộc xã Suối Trai được lưu truyền, gìn giữ và không ngừng lan tỏa.

Đặc biệt, Chủ tịch nước đề nghị nhân dân chung tay gìn giữ an ninh trật tự trong thôn, trong xã, để luôn có cuộc sống bình yên. Cùng với đó là luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện các luận điệu xuyên tạc, kêu gọi, tuyên truyền phá hoại khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch nước cũng căn dặn lãnh đạo huyện Sơn Hòa làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã, cán bộ ở cơ sở. Huyện tiếp tục đầu tư, hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; không ngừng nâng cấp hạ tầng cơ bản phục vụ đời sống và sinh hoạt của người dân; tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị-kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương.

