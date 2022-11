Oxford, Cambridge bị cho là 'thiên vị' trường công, phân biệt trường tư

Tờ The Telegraph nhận định, đã tới lúc cần gióng lên hồi chuông cảnh báo về cách một số trường đại học hàng đầu của Anh đang sử dụng để tăng số lượng tuyển sinh từ các trường tiểu bang công lập, trong khi "ngó lơ" trường tư thục.

Oxford, Cambridge bị cho là can thiệp liên tục để giảm tỷ lệ học sinh nhập học từ các trường độc lập. Ảnh: Hoàng Hà

Melvyn Roffe, Hiệu trưởng trường Cao đẳng George Watson ở Edinburgh, tiết lộ Oxford đã can thiệp liên tục để làm giảm tỷ lệ học sinh nhập học từ các trường độc lập hàng đầu.

Những bình luận của ông Roffe, theo tiết lộ trên tờ The Telegraph, cho biết học sinh trường trung học công lập hiện có nhiều khả năng đậu Đại học Cambridge hơn các bạn đồng trang lứa từ các trường tư thục. Ông Roffe nghi ngờ rằng “việc phân loại trường công - tư đang được các trường đại học sử dụng như một biện pháp ủy quyền 'nhanh chóng và bẩn thỉu' để làm cho hệ thống trông có vẻ công bằng hơn”.

"Liệu có thực sự đảm bảo rằng tất cả học sinh đều có cơ hội bình đẳng để theo học các trường đại học top đầu đó?".

Các ứng viên nộp hồ sơ vào Oxford, Cambridge sẽ được đánh giá một phần dựa trên lý lịch trường trung học của họ, theo tiết lộ của The Telegraph.

Đồng thời, Cambridge sử dụng cơ sở dữ liệu trường học phức tạp để đánh giá thành tích GCSE (Chứng chỉ giáo dục trung học phổ thông) của một học sinh so với các học sinh khác tại trường của họ, thay vì toàn bộ ứng cử viên đăng ký. Đại học Oxford cũng sử dụng một phương pháp tương tự.

Hội đồng tuyển sinh các trường được cung cấp bản tóm tắt chi tiết về lịch sử trường học của ứng viên, bao gồm loại trường học cùng các chi tiết khác.

Một cuộc điều tra của The Telegraph cũng cho thấy rằng cơ hội để nhận được đề nghị của Oxbridge (Oxford+Cambridge) cho học sinh của 50 trường tư thục hàng đầu, bao gồm cả trường Cao đẳng Eton danh giá có 20 Thủ tướng Anh theo học, đã giảm xuống 1/3 trong 5 năm qua.

Học sinh trường tư đã "thống trị" các trường đại học danh giá trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, gần đây xu hướng này đã bị siết chặt trong bối cảnh gia tăng cạnh tranh giữa trường công - tư và mục tiêu thúc đẩy công bằng giáo dục và mục tiêu thúc đẩy công bình giáo dục đối với học sinh trường công và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy vậy, “một hệ thống ứng dụng đại học thực sự công bằng chắc chắn sẽ phát hiện ra tài năng ở bất cứ đâu mà nó được tìm thấy, sẽ xóa bỏ hơn là thiết lập các rào cản về địa lý, xuất thân và trường học", hiệu trưởng Roffe nhận định.

“Vì vậy, khi tỷ lệ nộp hồ sơ thành công vào Oxbridge giảm đối với những học sinh từ trường độc lập nộp thì liệu hệ thống giáo dục đại học của chúng ta có đang trở nên công bằng hơn không?".

Trước những "cáo buộc" đó, hai trường đại học danh giá bậc nhất thế giới này đã phủ nhận mọi sự phân biệt đối xử với học sinh trường tư thục. Oxbridge khẳng định họ đều chọn xem xét lịch sử trường học của ứng viên cùng với các yếu tố khác, mà họ cho rằng sẽ giúp đánh giá được thành tích của học sinh trong bối cảnh cụ thể.

“Chúng tôi gọi đó là một quy trình tuyển sinh toàn diện, bởi vì chúng tôi đang thu thập mọi thông tin ở tất cả các giai đoạn để cố gắng tìm ra ai sẽ trở thành sinh viên xuất sắc nhất", Tiến sĩ Sam Lucy, giám đốc tuyển sinh của các trường cao đẳng Cambridge, cho biết. Theo đó, Cambridge có hệ thống tuyển sinh đánh giá dựa trên các yếu tố về nền tảng kinh tế - xã hội của ứng viên và học sinh từ các trường độc lập sẽ không bị "ngó lơ".

Đại học Oxford cũng khẳng định “là một trong những trường có quy trình nộp đơn cạnh tranh nhất trên thế giới. Thực tế là hàng năm cũng có nhiều ứng viên xuất sắc thuộc mọi thành phần không thành công”.

“Oxford đã nỗ lực đáng kể trong việc đánh giá các ứng viên dựa trên thành tích cá nhân của họ và tạo ra một quy trình tuyển sinh xác định tài năng từ mọi nguồn gốc và bất kể hoàn cảnh”.

Oxford và Cambridge chỉ tiếp nhận khoảng 6.800 sinh viên nhập học hàng năm trong khi số đơn đăng ký đã lên đến hơn 47.000 (tăng 31%) trong 5 năm qua. Dưới sự chỉ đạo của Giáo sư Stephen Toope (hiệu phó), Đại học Cambridge đã thúc đẩy việc tiếp nhận hồ sơ của học sinh từ các trường công lập tiểu bang và các trường có hoàn cảnh khó khăn. Trường được cho là đã đặt mục tiêu phải tăng số lượng học sinh từ các trường tiểu bang kể từ năm 2019. Trong khi đó, Oxford không công khai chỉ tiêu này.

Bảo Huy (Theo The New York Times, The Telegraph)