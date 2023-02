Đại lộ nghìn tỷ đồng nối Vinh với vùng biển Cửa Lò đang thành hình

Đại lộ Vinh - Cửa Lò dài gần 11km nối khu đô thị TP Vinh và thị xã Cửa Lò (Nghệ An) là tuyến đường lớn nhất địa phương với số vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Đại lộ Vinh - Cửa Lò là dự án được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt đầu tư năm 2010 với tổng mức đầu tư 4.157 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Dự án có chiều dài 10,8km, mặt đường rộng 160m, đi qua địa phận TP Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò.

Khi hoàn thành, đây sẽ là đại lộ lớn nhất tỉnh Nghệ An, đồng thời công trình được kỳ vọng tạo trục giao thông kết nối nhanh khu vực đô thị là TP Vinh và thị xã Cửa Lò, tạo cơ sở thu hút đầu tư xây dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng.

Đại diện Ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An (Sở Giao thông Vận tải Nghệ An) cho biết, đến năm 2014, dự án triển khai được hơn 3km với kinh phí hơn 600 tỷ đồng thì phải dừng do thiếu vốn.

Đến năm 2017, dự án tiếp tục được triển khai sau khi UBND tỉnh Nghệ An điều chỉnh quy mô nền đường từ 160m xuống 95m. Kinh phí giai đoạn 1 dự án lúc này được điều chỉnh hơn 1.400 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ là 1.100 tỷ đồng, còn lại là từ ngân sách địa phương).

Hiện, đại lộ Vinh - Cửa Lò đã thông xe 2 làn đường, mỗi làn rộng 9m. Điểm đầu của đại lộ giao với đường Trương Văn Lĩnh (xã Nghi Phú, TP Vinh), điểm cuối giao với đường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), tạm thời giúp các phương tiện lưu thông từ TP Vinh xuống phố biển Cửa Lò được rút ngắn, thuận tiện và tránh ùn tắc kéo dài vào mùa du lịch.

Sau khi hoàn thiện giai đoạn 1 vào năm 2021, công trình thi công giai đoạn 2 từ tháng 7/2022 với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Khu vực thi công giữa 2 làn đường được đơn vị thi công che kín, tách biệt để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Để kịp tiến độ, hiện liên danh 3 nhà thầu gồm: Công ty TNHH Tân Hưng, Công ty CP xây dựng Tân Nam và Công ty TNHH Hòa Hiệp đã huy động tối đa nhân lực, máy móc đồng loạt thi công.

Anh Vũ Quốc Lập (kỹ sư trắc đạc, áo đen - Công ty CP Xây dựng Tân Nam) cho biết, phải đo đạc, bắn vị trí độ cao mặt đường liên tục để đảm bảo độ chính xác, giúp việc thi công tránh sai sót, đúng thiết kế.

Đại diện Công ty CP Xây dựng Tân Nam cho biết, đơn vị trúng các gói thầu với chiều dài hơn 7km. Đến nay, công ty đã huy động 200 người cùng máy móc được chia thành nhiều tổ để làm việc ngày, đêm, đảm bảo tiến độ đề ra. Dự kiến trong 12 tháng, nếu đáp ứng về nguồn vốn, dự án cơ bản hoàn thành trước thời hạn.

Cầu Nghi Đức là một trong hai cầu cứng lớn trên tuyến có chiều dài 18m, rộng 17m, hiện đã đạt hơn 90% khối lượng thi công. "Tranh thủ nắng ráo, các nhóm công nhân chúng tôi tranh thủ để hoàn thành công việc”, anh Nguyễn Văn Hảo (35 tuổi, trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu), chia sẻ.

Một số hệ thống thoát nước trên tuyến được lắp đặt 62 cống thoát chảy ngầm có hố ga kết nối.

Lòng đường rộng được các đơn vị thi công tận dụng làm bãi tập kết vật liệu xây dựng, lắp đặt trạm trộn để quá trình triển khai dự án thuận lợi.

Nhà thầu đang thực hiện đóng cọc để xây dựng công trình cầu Nghi Hòa, cạnh nút giao đường 72m và đường ven biển. Đại diện chủ đầu tư cho biết, theo tiến độ là 36 tháng. Tuy nhiên, nếu đảm bảo về nguồn vốn, dự án sẽ được đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành vào tháng 7/2024.

Nhằm cụ thể hóa quyết định của Thủ tướng phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung TP Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050, hồi tháng 8/2022, Nghệ An đã thống nhất đề án, nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò và một số xã của huyện Nghi Lộc vào TP Vinh để mở rộng địa giới và không gian đô thị thành phố. Đại lộ Vinh - Cửa Lò sẽ trở thành tuyến đường “huyết mạch” khi TP Vinh chính thức được mở rộng về phía biển. Theo quy hoạch lâu dài, dọc tuyến đường này sẽ có không gian đô thị chia thành 5 phân khu với chức năng riêng như khu vực thương mại, đào tạo, không gian xanh, du lịch, giải trí...

