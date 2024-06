Giá nhiều mẫu xe bán chênh cao

Tham khảo thị trường xe máy tại khu vực TP.HCM những ngày đầu tháng 6, PV VietNamNet ghi nhận, giá xe máy vẫn chủ yếu bán chênh cao đối với nhiều mẫu hot.

Thông tin từ anh Nguyễn Văn Q. (nhân viên tại Head Honda ở Gò Vấp) cho biết, giá xe Honda Air Blade 160 thực tế dao động từ 61,9-65,1 triệu đồng, chênh cao từ 5,2-6,7 triệu đồng so với giá niêm yết. Trong khi đó, giá Honda Air Blade 125 cũng đang cao hơn giá niêm yết từ 2,8-4 triệu đồng, giá thực tế dao động từ 44,8-47,7 triệu đồng.

Mẫu xe tay ga cỡ lớn Honda SH125i có giá niêm yết của hãng từ 73,9-83,4 triệu đồng nhưng giá đại lý sẽ cao hơn từ 6,8-7,5 triệu đồng, tuỳ phiên bản. Tương tự, Honda SH160i cũng đang chênh cao từ 6-8 triệu so với niêm yết, giá thực tế dao động từ 98,5-110,2 triệu đồng. Mức giá này chưa bao gồm chi phí ra biển số và chênh lệch khác nhau tuỳ từng đại lý.

Riêng mẫu xe Honda Vision từng rất "hot", bán chênh giá từ 7-9 triệu đồng vào thời điểm cuối năm 2023 thì hiện tại đã giảm, chỉ còn chênh 1-2 triệu đồng so với giá niêm yết. Giá thực tế mẫu xe này hiện dao động từ 32-38,5 triệu đồng. Honda Lead hiện đang có giá tốt hơn, chỉ từ 39,8-44 triệu đồng tuỳ phiên bản. Mức giá này đang thấp hơn khoảng từ 2-3 triệu so với thời điểm tháng 5.

Honda Vision đang chênh từ 1-2 triệu đồng so với giá niêm yết. Ảnh: Chí Tâm

Hiện tại, duy chỉ có mẫu xe tay côn Honda Winner X có giá thực tế thấp hơn giá niêm yết, còn từ 36-40,5 triệu đồng, giảm khoảng 10 triệu so với giá niêm yết từ Honda Việt Nam.

Mặc dù thời điểm này, giá xe máy Honda tại các đại lý đã giảm nhẹ so với thời điểm tháng 4 và tháng 5 vừa qua vẫn là mức giá chênh cao so với giá khuyến nghị của hãng đưa ra. Lượng khách đến mua xe có xu hướng thấp hơn tháng 5.

"Đại lý của tôi đang liên tục đưa ra chính sách giá mới, đa phần là giảm giá chênh so với các tháng trước để kích cầu nhưng lượng xe bán ra tương đối chậm. Từ đầu tháng 6 đến giờ, tôi mới chỉ bán được 2 xe, trong khi tháng trước cũng thời điểm này, tôi đã bán từ 4-5 xe", anh Nguyễn Vĩnh K, nhân viên tại Head Honda ở quận Bình Thạnh cho hay.

Phần lớn, các đại lý xe máy khá vắng vẻ, lượng khách tham khảo xe tại các cửa hàng không nhiều, một số nơi chỉ có nhân viên ngồi đợi khách trong vô vọng.

Không chỉ các đại lý Head Honda lâm cảnh vắng khách, một số đại lý bán xe máy Yamaha cũng gặp tình trạng tương tự. Trò chuyện cùng PV VietNamNet, anh Trần Quang Đ. (nhân viên bán hàng tại đại lý Yamaha Gò Vấp) chia sẻ: "Tôi bán xe cũng 2-3 năm nay rồi, thị trường bây giờ không quá sôi động như vài năm trước, có lẽ do suy thoái kinh tế nên sức mua của người dân cũng giảm đáng kể. Từ đầu tháng 6 tới giờ, tôi chỉ mới bán được 2 chiếc PG-1, trong khi tháng 5 chỉ bán được 6 xe".

Yamaha Exciter 155 đang có giá từ 48-52 triệu đồng. Ảnh: Chí Tâm

Hiện, một số dòng xe của Yamaha như Exciter 155 đang có giá dao động từ 48-52 triệu đồng, Yamaha PG-1 có giá 32 triệu đồng, chênh lệch từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng tuỳ từng màu sắc. Mẫu xe tay ga Yamaha Grande hiện có giá thực tế từ 54-57,5 triệu đồng, Yamaha NVX có giá thực tế 55-58 triệu đồng, đã bao gồm chi phí ra biển số TP.HCM. Hầu hết, khách mua xe Yamaha thời điểm này không có nhiều ưu đãi, chỉ nhận được voucher từ 300.000-500.000 đồng và các phụ kiện tặng kèm.

Thị trường xe máy Việt Nam đang bão hoà, có dấu hiệu sụt giảm

Trong 5 năm gần đây (2019-2023), thị trường xe máy tại Việt Nam có dấu hiệu bão hoà và sụt giảm. Chi tiết hơn, năm 2019 cả thị trường tiêu thụ 3,25 triệu xe nhưng đến năm 2020 đã giảm mạnh 16%, xuống còn 2,71 triệu xe.

Sang năm 2021, tổng doanh số xe máy bán ra giảm tiếp 8%, chỉ đạt 2,49 triệu chiếc, một phần vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Năm 2022, sức mua tăng trở lại nhờ hồi phục sau đại dịch, thị trường Việt Nam tiêu thụ tăng lên 3 triệu xe máy nhưng con số này không duy trì được lâu. Đến năm ngoái, 2023, doanh số toàn thị trường đã nhanh chóng giảm xuống chỉ còn 2,51 triệu xe, giảm 16,3%.

Biểu đồ doanh số thị trường xe máy 2019-2023. Ảnh: Chí Tâm

Sang năm 2024, tình hình chưa khả quan hơn khi lượng xe máy bán ra tại Việt Nam cập nhật mới nhất đến hết quý I cho thấy, chỉ có 603.475 xe máy được ban ra, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2023 và giảm tới 20% so với cùng kỳ năm 2022.

Có thể thấy, thị trường xe máy tại Việt Nam đang bắt đầu bão hoà và có dấu hiệu sụt giảm trong những năm trở lại đây. Điều này một phần đến từ sự phát triển của thị trường xe máy điện hiện nay và những mẫu ô tô giá rẻ.

Dù vậy, các chuyên gia về ngành xe máy vẫn cho rằng, Việt Nam là thị trường tiềm năng khi đứng đầu Đông Nam Á về tỷ lệ người sử dụng xe máy năm 2023. Cụ thể, trong năm 2023, ở Đông Nam Á, Việt Nam có tỷ lệ sử dụng xe máy cao nhất với mức 72,8%, thấp nhất là Singapore với mức 2,4%. Các nghiên cứu vẫn xếp hạng, Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia tiêu thụ xe máy nhiều nhất toàn cầu nhưng năm 2023 có sự thay đổi. Theo đó, người dân Indonesia đã mua sắm xe máy nhiều gấp 2,5 lần so với Việt Nam.

Hiện tại, chỉ thương hiệu Honda công bố doanh số bán hàng riêng. Trong năm tài chính 2023, thương hiệu này bán được 2,051 triệu xe máy, giảm 12,2% so với năm trước nhưng vẫn chiếm đến 82,5% thị phần xe máy tại Việt Nam. Riêng trong tháng 4/2024, Honda Việt Nam đã bán được 160.009 xe máy, đã có tăng 19,2% so với tháng trước đó nhưng vẫn giảm tới 23,1% so với tháng 4/2023. Miếng bánh còn lại hiện chia cho các thương hiệu Piaggio, Suzuki, SYM và Yamaha.

Dự báo từ nay đến cuối năm, thị trường xe máy Việt Nam sẽ khó bứt phá do kinh tế còn khó khăn khiến người dân thắt chặt chi tiêu mua sắm xe cộ nói chung. Về lâu dài, dung lượng thị trường xe máy sẽ giảm dần trước áp lực cạnh tranh với tỷ lệ người dân sở hữu ô tô và chuyển sang đi phương tiện công cộng tăng lên.

