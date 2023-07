Dù gặp ĐKVĐ thế giới là tuyển nữ Mỹ trong trận ra quân World Cup 2023, nhưng tuyển nữ Việt Nam chỉ thua 0-3.

"Những người phụ nữ Việt Nam rất nỗ lực để đến được đây và tôi tự hào về họ. Điều đó cũng cho thấy những tiềm năng về thể thao nữ tại Việt Nam", Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper chúc mừng tuyển nữ Việt Nam có trận đấu đầu tiên ở World Cup.

Tuyển nữ Việt Nam đến World Cup với sự tự hào

Với nhiều pha cứu thua ấn tượng, trong đó có một tình huống cản phá penalty ở cuối hiệp 1, thủ môn Kim Thanh gây ấn tượng mạnh với Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper (phải), Đại sứ New Zealand Tredene Dobson, Đại sứ Australia Andrew Goledzinowski và lãnh đạo Cục TDTT cổ vũ trận tuyển nữ Việt Nam vs tuyển nữ Mỹ,

"Đó là pha bóng rất tuyệt vời. Thật tuyệt khi xem thủ môn của Việt Nam cứu thua một pha bóng như thế. Tình huống đó rất hay. Kim Thanh cũng thể hiện được sự mạnh mẽ và tinh thần thể thao", Đại sứ Marc E. Knapper khen ngợi Kim Thanh.

Kim Thanh có trận đấu xuất thần

Đại sứ New Zealand, bà Tredene Dobson chia sẻ: "Không có gì có thể khiến tôi cảm thấy tự hào hơn khi được là một Đại sứ của New Zealand và được xem người dân Việt Nam ăn mừng hoạt động thể thao. Cũng như Việt Nam, bóng đá nữ của New Zealand đang trên đà phát triển. Tôi tin qua kỳ World Cup lần này, nền bóng đá của hai nước sẽ tiến bộ vượt bậc".