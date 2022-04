Đại tá Đinh Văn Nơi: Mở rộng điều tra, xử nghiêm vụ đại gia Cường ‘cát’ trốn thuế

Sáng 24/4, trao đổi với VietNamNet, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết cơ quan CSĐT đang mở rộng điều tra vụ Ngô Phú Cường (48 tuổi, ngụ tại TP Long Xuyên) trốn thuế hơn 19 tỷ đồng.

Theo Đại tá Đinh Văn Nơi, tình hình trốn thuế tài nguyên, khoáng sản diễn biến phức tạp, Công an tỉnh An Giang đang điều tra không chỉ liên quan đến vụ án của bị can Phú Cường, mà còn mở rộng làm rõ các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế.

“Những doanh nghiệp, cá nhân có dấu hiệu trốn thuế, làm thất thoát tài nguyên Nhà nước sẽ bị xử lý nghiêm”, Đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đọc lệnh khởi tố, bắt giam bị can Ngô Phú Cường. Ảnh: Nghiêm Túc

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tiếp tục điều tra vụ án trốn thuế liên quan đến Công ty Phú Cường. Đồng thời, Công an tỉnh An Giang kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của bị can Ngô Phú Cường đến ngay Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh An Giang, khai báo, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, bị can Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty. Trong đó, bị can Cường đứng tên đại diện pháp luật đối với Công ty TNHH Phú Cường. Con gái của bị can Cường đứng tên đại diện Công ty TNHH MTV Sông Thoại.

Từ năm 2016 - 2020, bị can Ngô Phú Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với nhiều công ty, tổng doanh thu là hơn 63 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền doanh thu này, bị can Ngô Phú Cường không xuất hóa đơn, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế…

Công an thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can Ngô Phú Cường. Ảnh: Nghiêm Túc

Chỉ đạo quyết liệt, tấn công, trấn áp tội phạm

Thời gian qua, sau khi thông tin Đại tá Đinh Văn Nơi tiếp tục điều hành, chỉ đạo Công an tỉnh An Giang đã nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân.

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, Công an An Giang sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác tấn công, trấn áp tội phạm, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục chứ không phải chỉ diễn ra trong những đợt cao điểm nhằm đạt mục tiêu kéo giảm 5% tội phạm theo chỉ đạo của Bộ Công an.

“Trong đó, chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản, phân công phân cấp cụ thể trong công tác quản lý đối tượng, quản lý địa bàn để tổ chức đấu tranh. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhắm vào các đối tượng cầm đầu, tổ chức, chủ mưu để tập trung triệt phá, không để hình thành nhiều đường dây, tồn tại lâu dài gây bức xúc trong nhân dân.

Tập trung điều tra dứt điểm các vụ án, trọng án, đặc biệt là các vụ án do Trung ương, Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo và báo cụ thể Ban Giám đốc nắm, từ đó có những chỉ đạo sát sao, đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ”, Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết.

Đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định, thời gian tới, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang sẽ tiếp tục khởi tố thêm một số bị can về các tội danh như: rửa tiền, trốn thuế, buôn lậu…

Ông cũng cho biết, trong thời gian làm việc, chưa thấy có gì là khó khăn, chưa bị cơ quan, đơn vị nào gây áp lực đến mức phải chùn bước.

"Tinh thần làm việc thẳng thắn, quyết đoán là tố chất của người chiến sĩ Công an Nhân dân cần phải có để cống hiến cho Đảng, cho nhân dân. Vì thế, không có gì khó khăn, áp lực khi tôi thực hiện nhiệm vụ của mình”, Đại tá Đinh Văn Nơi chia sẻ.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban công tác Công an quý I/2022. Ảnh: Tiến Tầm

Vẫn theo ông Nơi, hiện tại số điện thoại đường dây nóng 096.229.7777 của ông vẫn đang hoạt động tốt.

“Để đường dây nóng càng gần gũi với người dân An Giang và phát huy kết quả tốt hơn, thời gian tới chúng tôi sẽ tiến hành sơ kết, tổng kết để đánh giá lại những mặt ưu điểm, mặt hạn chế, đưa ra các giải pháp tối, ưu thu nhận đầy đủ, xử lý hiệu quả hơn nữa những thông tin quý giá mà người dân tin tưởng, gửi gắm”, ông Nơi nói thêm.

Vừa qua, Đảng ủy Công an tỉnh An Giang đã thống nhất chủ trương sẽ lựa chọn và phân công 116 cán bộ là trưởng, phó các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh có trình độ chuyên môn và năng lực tốt để phụ trách, chỉ đạo 116 xã. Theo đó, mỗi cán bộ nói trên sẽ phụ trách, chỉ đạo một xã.

Các cán bộ này sẽ thường xuyên xuống địa bàn phụ trách, để kịp thời nắm bắt tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương, công an huyện hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của công an các xã. "Đây là cầu nối để giúp công an cấp tỉnh có thể nắm bắt, chỉ đạo và giải quyết các mặt công tác của công an cấp xã”, Đại tá Đinh Văn Nơi nói.

H.Thanh