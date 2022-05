Đại tá Lê Văn Hà được điều động làm Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

Chiều 13/5, Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động công tác Đại tá Lê Văn Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Theo thông báo quyết định của Bộ trưởng Công an, Đại tá Lê Văn Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai được điều động đến nhận công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an), giữ chức Phó Tư lệnh.

Đại tá Lê Văn Hà từng là Phó Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an). Tháng 11/2018, ông Hà được Bộ Công an điều động, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Đại tá Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Quá trình công tác tại Gia Lai, Đại tá Lê Văn Hà đã chủ động nghiên cứu, vận dụng các quy định, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2021 tới nay, Đại tá Lê Văn Hà đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt, hiệu quả Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân tại tỉnh, đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra theo kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Văn Hà

Những thành tích trong công tác của Đại tá Lê Văn Hà đã được lãnh đạo Bộ Công an, cơ quan Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao.

Đình Hiếu