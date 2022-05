Đại tá Nguyễn Hữu Hợp làm Giám đốc Công an Quảng Bình

Sáng nay (31/5), tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Bình, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình từ ngày 1/6, thay Đại tá Nguyễn Tiến Nam.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp (bên trái) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình - Ảnh: Công an Quảng Bình cung cấp

Đồng thời, công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.

Tham dự và phát biểu tại lễ công bố, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn Đại tá Nguyễn Hữu Hợp và Đại tá Nguyễn Tiến Nam nhanh chóng nắm bắt công việc, duy trì trật tự, kỷ cương tại các đơn vị, chú ý đến quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ được giao để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Hải Sâm