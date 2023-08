Ngày 7/8, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, đại tá Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Thanh Hà. Ảnh: Tiến Tầm

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng và bày tỏ kỳ vọng Đại tá Nguyễn Thanh Hà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và địa phương, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh.

Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Nguyễn Thanh Hà mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh... Ông quyết tâm tiếp tục học tập, rèn luyện, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kế thừa kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước, đem hết tâm đức, trí tuệ, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Tiến Tầm

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định việc điều động Đại tá Nguyễn Thanh Hà thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác cán bộ của Công an An Giang.

Qua đó, góp phần kiện toàn và nâng cao sức chiến đấu của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.