Bệnh đại tràng: Dễ mắc, hay tái phát

Viêm đại tràng, đại tràng co thắt (hội chứng ruột kích thích) là những bệnh tiêu hóa phổ biến ở nước ta với khoảng 20% dân số mắc phải. Các triệu chứng điển hình của bệnh gồm: đi ngoài nhiều lần trong ngày, phân lúc táo, lúc lỏng, đầy hơi, khó tiêu, bụng đau âm ỉ hoặc dữ dội, nhất là sau khi ăn thực phẩm lạ, đồ chua, cay, tanh, tái sống…

Bệnh đại tràng khiến chất lượng cuộc sống suy giảm. Ăn uống là một trong “tứ khoái” của con người nhưng người bị bệnh đại tràng thường phải kiêng khem khổ sở. Mỗi khi tiệc tùng hoặc phải đi đâu xa, tinh thần người bệnh hay lo lắng, bất an, sợ bụng dạ lại đột nhiên “trở chứng”. Tình trạng đau bụng, đi ngoài còn gây phiền toái, làm giảm hiệu suất công việc…

Người bệnh đại tràng khi ăn uống thường phải kiêng khem khổ sở

Sức khỏe của người bệnh cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Trường hợp tiêu chảy kéo dài, người bệnh bị mất nước, mất chất điện giải, cơ thể dễ suy nhược. Tình trạng rối loạn tiêu hóa còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng, lâu ngày khiến cơ thể bị thiếu chất, thiếu máu, xanh xao, gầy yếu.

Nguyên nhân gây ra các bệnh lý đại tràng là do virus, vi khuẩn, chế độ ăn uống sinh hoạt thiếu khoa học, căng thẳng, stress kéo dài… Bệnh rất dễ mắc nhưng lại khó điều trị dứt điểm. Các triệu chứng tái đi tái lại nhiều lần có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như: xuất huyết tiêu hóa, thủng đại tràng, thậm chí là ung thư đại tràng. Các nghiên cứu cho thấy, nguy cơ ung thư tăng 20 - 25% ở những người bị viêm đại tràng mãn tính.

Giải pháp hỗ trợ người viêm đại tràng, đại tràng co thắt

Khi điều trị viêm đại tràng, đại tràng co thắt, các loại thuốc tây giúp giảm đau, kháng viêm, chống co thắt, thuốc nhuận tràng hoặc cầm tiêu chảy cũng được sử dụng.

Bên cạnh các phương pháp điều trị, nhiều người còn sử dụng các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (TPBVSK) có nguồn gốc thảo dược để ổn định đại tràng. Hiện nay, TPBVSK Đại tràng Extra Tâm Bình được nhiều người sử dụng trong hỗ trợ viêm đại tràng cấp và mạn tính, đại tràng co thắt. Sản phẩm được bình chọn đạt Top 1 “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2022.

Kế thừa công thức của Đại tràng Tâm Bình truyền thống, Đại tràng Extra Tâm Bình có 12 thảo dược quý giúp bồi bổ tỳ vị - cơ quan tiêu hóa chính trong cơ thể. Nổi bật là Bạch truật, Bạch linh, Đảng sâm, Cam thảo - 4 vị dược liệu trong bài thuốc cổ truyền “Tứ quân tử thang”, từ lâu đã được dùng cho người viêm đại tràng, đại tràng co thắt. Trần bì, Mộc hương, Sa nhân, Nhục đậu khấu vừa kích thích tiêu hóa vừa hỗ trợ điều hòa nhu động ruột, hỗ trợ cải thiện nhanh triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, giảm đau do co thắt đại tràng và ngăn ngừa rối loạn đại tiện. Hoàng liên chứa hoạt chất Berberine - kháng sinh tự nhiên giúp kháng khuẩn, giảm đau bụng, đi ngoài do vi khuẩn.

Đại tràng Extra Tâm Bình được bổ sung 2 thành phần tinh chất là Immunecanmix và Nanocurcumin dạng lỏng.

Trong đó, Nanocurcumin dạng lỏng được nhập khẩu từ CHLB Đức, có khả năng tan hoàn toàn trong nước, tăng sinh khả dụng lên gấp 185 lần so với curcumin thông thường, giúp chống viêm, giảm đau nhanh, tăng tiết dịch nhầy mucin bảo vệ và phục hồi tổn thương ở niêm mạc dạ dày, đại tràng. Trong khi đó, Immunecanmix là chất trợ sinh miễn dịch thế hệ mới do Viện Thực phẩm chức năng (VIDS) phát triển, giúp tăng cường hệ miễn dịch, cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, kích thích tái tạo niêm mạc đại tràng.

Kết hợp hài hòa thảo dược và tinh chất hiện đại, Đại tràng Extra Tâm Bình có tác dụng hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng, viêm đại tràng co thắt, hội chứng ruột kích thích, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi, khó tiêu, tiêu chảy, phân sống. Đồng thời, hỗ trợ kích thích tiêu hóa, hỗ trợ bảo vệ niêm mạc đại tràng.

Đại tràng Extra Tâm Bình là giải pháp hiệu quả để khỏe tiêu hóa, êm đại tràng, giúp người bị viêm đại tràng cấp và mạn tính, đại tràng co thắt, yên tâm tận hưởng cuộc sống mà không phải lo rối loạn tiêu hóa.

