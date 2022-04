Bộ trưởng Công an thăng cấp hàm với trung úy cứu sống 4 người

Bộ Công an chiều 11/4 cho biết, quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ với Đại úy Hiếu được ban hành sau khi xét thành tích đặc biệt xuất sắc ngày 10/4/2022 của anh Hiếu và theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ.

Trước đó, lãnh đạo Bộ Công an nhận được báo cáo về việc, ngày 10/4, trung úy Thái Ngô Hiếu (SN 1989, quê quán Nghệ An), công tác tại Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai đã cứu sống 4 người gặp nạn tại bãi tắm xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đại úy Thái Ngô Hiếu và hình ảnh cứu người gặp nạn ngày 10/4. Ảnh: bocongan.gov.vn

“Sự việc xảy ra nhanh chóng khiến những người dân hoảng loạn không thể ứng cứu kịp thời, song với tinh thần dũng cảm, trung úy Hiếu đã bơi ra khu vực bị nạn và trực tiếp cứu 4 người vào bờ và sơ cứu tại chỗ, cứu sống các nạn nhân”, báo cáo nêu.

Ngoài ra, trong quá trình công tác, đồng chí Hiếu đã tham gia 39 lượt cứu nạn, cứu hộ và đã cứu sống được 11 người, tìm kiếm được 37 thi thể nạn nhân, tham gia di chuyển hơn 50 hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn.

Trước đó, sáng 11/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, khen ngợi đại úy Thái Ngô Hiếu vì đã có hành động dũng cảm, cứu được nhiều người đang bị đuối nước.

Đoàn Bổng