Theo đó, thời gian qua mạng lưới thông tin vô tuyến điện phát triển nhanh, được sử dụng hiệu quả ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp để đưa công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện đi vào nền nếp, đúng với các quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, một số tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện chưa chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước, dẫn đến việc sử dụng kém hiệu quả, lãng phí phổ tần số; gây nhiễu có hại cho các mạng vô tuyến điện khác; giảm chất lượng thông tin, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến an toàn thông tin, an ninh, quốc phòng...

Kỹ sư Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội bảo dưỡng trạm băng tần S, bảo đảm cung cấp dịch vụ 4G, 5G phục vụ khách hàng. Ảnh: hanoimoi.vn

Do đó, để tăng cường công tác phối hợp quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện, nâng cao hiệu quả sử dụng tần số trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện một số nội dung:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thủ tục cấp phép, gia hạn việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định; khuyến cáo các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh, lưu thông thiết bị vô tuyến điện có tần số không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện ở Việt Nam và chưa thực hiện việc chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

Thẩm định, tham gia ý kiến về tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với các dự án đầu tư, mua sắm thiết bị phát thanh; định hướng việc mua sắm, đầu tư hệ thống truyền thanh cơ sở của UBND các huyện, thành phố; phối hợp thanh, kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm...

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện khi sử dụng phải tiến hành đăng ký cấp giấy phép theo quy định; tuân thủ chặt chẽ các quy định trong giấy phép; sử dụng đúng tần số đã được ấn định cấp phép, không gây nhiễu có hại cho các hệ thống thông tin vô tuyến khác...

Thúy Hồng (Báo Đắk Lắk)