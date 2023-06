Nội dung bức thư nêu: Ngày 11/6, nhóm nghi phạm sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị nổ tự chế tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, gây mất an ninh, trật tự tại địa bàn Đắk Lắk và các tỉnh lân cận.

Người dân giao nộp vũ khí sau thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông. Ảnh: CTV

Để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, không để xảy ra các vụ việc đáng tiếc liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười trân trọng kêu gọi toàn thể nhân dân trên địa bàn hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động thu hồi vũ khí.

Cụ thể: Không tàng trữ, sản xuất, chế tạo, mua bán, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Tham gia tố giác, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm có liên quan đến tàng trữ, sản xuất, chế tạo, mua bán, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Lực lượng Công an Đắk Nông đến tận nơi phát thư kêu gọi. Ảnh: CTV

Hưởng ứng tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; cuộc vận động toàn dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do UBND tỉnh Đắk Nông phát động. Mọi thông tin liên quan đề nghị các tổ chức, cá nhân báo về cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ số điện thoại đường dây nóng Công an tỉnh: 1900888842.

Trước đó, vào rạng sáng 11/6, một nhóm hàng chục đối tượng dùng súng, bom xăng... tấn công vào trụ sở xã Ea Ktur và xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) làm 9 người dân tử vong, 2 người bị thương.

Cơ quan công an đã khởi tố, tạm giam hàng chục đối tượng liên quan đến vụ việc nói trên và đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.