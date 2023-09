Tại các buổi tuyên truyền, Công an TP. Gia Nghĩa nhấn mạnh sự bùng nổ thông tin trên internet, mạng xã hội. Bên cạnh những mặt tích cực, mạng xã hội có những mặt trái, tiêu cực, dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Công an TP. Gia Nghĩa chia sẻ các kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh.

Công an TP. Gia Nghĩa đưa ra những lưu ý đối với học sinh khi sử dụng mạng xã hội để an toàn, văn minh. Học sinh nên sử dụng tên chính danh; cài mật khẩu an toàn; không kết bạn zalo, facebook khi không biết thông tin về họ…

Hơn 1.100 học sinh Trường THPT Gia Nghĩa được tuyên truyền về an ninh mạng.

Cơ quan chức năng đưa ra những thông điệp như: “Nếu bạn không nói được những điều lạc quan thì hãy nên giữ im lặng”; “Tế nhị, tôn trọng và không làm phiền người khác”; “Hãy nhớ rằng những gì bạn chia sẻ trên mạng xã hội là một sự phản ánh con người, cách sống, lối sống của bạn”…

Các kiến thức về an ninh mạng giúp học sinh Đắk Nông bảo vệ bản thân, tránh bị ảnh hưởng bởi các mặt trái.

Những nguyên tắc trên được áp dụng vào thực tế, cân nhắc kỹ lưỡng sẽ đem lại kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh cho bản thân, xã hội.

