Cô dâu chú rể trong ngày cưới chuẩn bị cắt bánh nhiều tầng

Đám cưới xa hoa là của tỷ phú Aiyawatt Srivaddhanaprabha (38 tuổi), CEO Tập đoàn King Power, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Leicester City và cô dâu là Oil Nantisa Tanyongwet, con gái của Chủ tịch Công ty Topson tại Thái Lan.

Gia đình 2 bên đều thuộc nhóm siêu giàu châu Á. Đám cưới cực kỳ xa hoa, trang trí bằng nhiều loại hoa tươi thu hút ánh nhìn.

Câu chuyện tình yêu của cặp đôi được hiện thực hóa bằng đám cưới lãng mạn, có nội dung mang tên "hành trình tình yêu", theo The Nation.

Đám cưới có sự tham gia của ca sĩ nổi tiếng Ellie Goulding. Cô trình bày các ca khúc về tình yêu được nhiều người yêu thích như How Long Will I Love You, Love Me Like You Do...

Hoàng tử Brunei và vợ mới cưới cũng tham dự lễ cưới

Bên cạnh gia đình cô dâu chú rể, khách mời tại đám cưới đều là các nhân vật lớn như chính trị gia, thành viên hoàng gia cho đến các tỷ phú đình đám châu Á.

Trong đó có nữ tỷ phú nổi tiếng người Thái Nualphan Lamsam, Hoàng tử Brunei Abdul Mateen và vợ Anisha Rosnah, Công chúa Thái Lan Sirivannavari Nariratana...

Trước đám cưới, cặp đôi đã có thời gian yêu nhau kéo dài 7 năm. Để chuẩn bị cho màn cầu hôn bất ngờ, tỷ phú Aiyawatt đã lên kế hoạch và dàn dựng cẩn thận tại sân bóng đá. Pháo hoa đầy màu sắc xuất hiện trên bầu trời khi Aiyawatt quỳ xuống để cầu hôn người yêu. Và Oil Nantisa Tanyongwet đã nói lời "Đồng ý".

Oil Nantisa sau đó đã đăng lên mạng xã hội hình ảnh chiếc nhẫn kim cương với biểu hiện vô cùng tự hào. Cô làm việc trong ngành thời trang sau khi tốt nghiệp đại học.

Cô chính là người phụ nữ ở bên cạnh Aiyawatt trong những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời. Cô cùng anh vượt qua đau buồn sau khi cha anh qua đời vì tai nạn máy bay, hay trong khoảng thời gian tươi đẹp câu lạc bộ bóng đá Leicester City giành chức vô địch...