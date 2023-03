Sau buổi ra mắt, dự án Hào quang rực rỡ - The King của Đàm Vĩnh Hưng nhận được sự quan tâm của khán giả lẫn giới truyền thông. Bên cạnh yếu tố nội dung, dàn diễn viên tham gia, tựa đề “The King” của phim cũng trở thành đề tài bàn tán.

Đàm Vĩnh Hưng tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của mình qua phim điện ảnh.

Bộ đôi Bảo Nhân và Nam Cito - đạo diễn phim cho rằng qua bao thập niên thăng trầm của nhạc Việt, Đàm Vĩnh Hưng là người độc tôn, danh xưng "ông hoàng nhạc Việt" được mọi người ưu ái dành tặng cho anh. Thế nên Hào quang rực rỡ - The King là lựa chọn hoàn hảo cho tên gọi phim.

Tuy nhiên, tựa đề này nhanh chóng gây tranh cãi. Một số khán giả cho rằng Đàm Vĩnh Hưng đã tự mặc định mình là “vua”, ngạo nghễ mang danh xưng từ sân khấu ra đời thực.

Trên một diễn đàn giải trí, một số người đặt câu hỏi: "The King có phải là tự phong vua, chúa hay không?”, “Dựa vào đâu để được ngồi lên ngai vàng?”… Họ nhận xét nam ca sĩ nên có sự khiêm nhường, thay vì thậm xưng để gây nên những ồn ào không đáng có.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện của Đàm Vĩnh Hưng cho biết ê-kíp nắm rõ thông tin tranh cãi xung quanh tên phim những ngày qua. Tuy nhiên, họ xin phép từ chối trả lời và sẽ đưa ra phản hồi vào thời điểm thích hợp.

“Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin này đến anh Hưng. Ê-kíp cũng cần có sự trao đổi, thống nhất về dự án và tất nhiên sẽ có lộ trình, mốc thời gian chia sẻ từng nội dung cụ thể để mọi người hiểu rõ hơn”, người này cho biết.

Trên thế giới, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng với câu chuyện đời mình cũng được mang lên màn ảnh rộng như: danh ca Aretha Franklin với Respect, Madonna với Blond Ambition, Celine Dion với The Power of Love, Elvis Presley với Elvis, Elton John lấy tên phim là Rocketman… Điểm chung của các nghệ sĩ và ê-kíp khi đặt tên phim là thường chọn tác phẩm nghệ thuật nổi bật hoặc biệt danh của họ, thay vì tự xưng là “Queen” hay “King”. Do đó, dư luận càng có thêm lý do tranh cãi xung quanh dự án của Đàm Vĩnh Hưng.

Nam ca sĩ sẵn sàng kể góc khuất và tính xấu của mình trong phim.

Hào quang rực rỡ - The King là phim đầu tiên của Việt Nam tái hiện cuộc đời một người nổi tiếng đương thời. Với những câu chuyện được kể cũng như số lượng lớn các nhân vật xuất hiện, tác phẩm được dự đoán sẽ hút khán giả, đồng thời chắc chắn gây tranh cãi ngay khi ra mắt.

Đây là một trong các dự án kỷ niệm 25 năm hoạt động nghệ thuật của Đàm Vĩnh Hưng, đồng thời là sản phẩm hoành tráng và khác lạ nhất trong sự nghiệp của anh.

Nam ca sĩ có kế hoạch tổ chức casting tuyển chọn diễn viên để đóng chính mình cũng như những nhân vật như: mẹ, Hoài Linh, Thanh Lam, Dương Triệu Vũ, Vũ Hà, Mỹ Tâm… Phim dự kiến ra mắt vào năm 2024.

Đàm Vĩnh Hưng - Trấn Thành chia sẻ trong buổi ra mắt dự án