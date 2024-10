Hanoi Open Pool Championship diễn ra từ 8-13/10 tại Hà Nội. Trong năm thứ 2 tổ chức, giải đấu danh giá này có tổng giá trị giải thưởng 200.000 USD và quy tụ 256 cơ thủ, trong đó có 128 tay cơ trong top ranking World Nineball Tour.

BTC thông tin về giải đấu.

Những tay cơ hàng đầu thế giới đến tranh tài gồm ĐKVĐ Jayson Shaw, Fedor Gorst – cơ thủ đầu tiên trong lịch sử thâu tóm các danh hiệu Grand Slam (vô địch US Open, World Pool Championship và World Pool Masters 2024), Francisco Sanchez Ruiz – nhà vô địch Peri Open 2024, cựu vô địch thế giới Shane Van Boening – cơ thủ đang nắm giữ kỷ lục 5 lần vô địch US Open, Mickey Krause – ĐKVĐ European Open, Robbie Capito – nhà vô UK Open, Ko Pin Yi và Ko Ping Chung - hai nhà cựu vô địch World Pool Master và US Open, Skyler Woodward – đội trưởng đội Mỹ dự Mosconi Cup, Carlo Biado – cựu vô địch thế giới.

Về phía chủ nhà, cơ thủ số 1 Dương Quốc Hoàng – nhà vô địch Scottish Open 2024, lần đầu tiên tham dự giải. Việt Nam còn có nhiều tay cơ nổi bật khác như Đỗ Thế Kiên, Lường Đức Thiện, Nguyễn Anh Tuấn, Đặng Thành Kiên, Bùi Trường An, Tạ Văn Linh...

Trước ngày khởi tranh, ĐKVĐ Jayson Shaw cho biết anh muốn gặp Dương Quốc Hoàng ở trận chung kết, trong khi cơ thủ số 1 Việt Nam tuyên bố: "Tôi muốn giữ chiếc Cúp ở lại Việt Nam".