Dân Hawaii 'năn nỉ' du khách ngừng cho mèo hoang ăn

Đối với những ai đang có kế hoạch tới bang Aloha và ghé thăm Hawaii, Mỹ trong Tuần lễ Du lịch và Lữ hành Quốc gia diễn ra từ ngày 1-7/5 này hay trong năm nay thì thông tin dưới đây sẽ vô cùng hữu ích.

Phần lớn những con mèo hoang ở Hawaii hiện nay đang gây ra những tác động xấu tới những loài động vật hoang dã cần được bảo vệ trên hòn đảo này. Ngoài ra, mèo hoang cũng được cho là nguyên nhân gây ra những bệnh truyền nhiễm ở động vật.

Mèo hoang đang gây ra những tác động tiêu cực tới hệ sinh thái trên đảo Hawaii

Các chuyên gia của Sở Đất đai và Tài nguyên Thiên nhiên (DLNR) của Hawaii đã đưa ra cảnh báo rằng du khách tới đây không nên tiếp xúc với những con mèo hoang. Tiến sĩ Ryan Jenkinson thuộc phòng thủy sinh, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News Digital, cho rằng "những con mèo hoang có sức hủy diệt khủng khiếp đối với các loài bản địa ở Hawaii".

Theo đó, những loài động vật hoang dã ở Hawaii từ trước tới nay luôn phát triển và tiến hóa mà không có sự đe dọa của bất kỳ kẻ săn mồi nào, nên rất nhiều loài động vật - bao gồm cả hải cẩu tu sĩ Hawaii - không được trang bị cơ chế phòng vệ khi bị tấn công.

Hải cẩu đang là một trong những loài có số lượng suy giảm nhanh nhất ở Hawaii

Mèo hoang không trực tiếp tấn công những loài như hải cẩu, nhưng chúng lại là nguyên nhân chính làm giảm số lượng hải cẩu ở Hawaii do lây truyền khuẩn toxoplasma. Ông Jenkinson lưu ý rằng bệnh này được phát tán qua các tế bào trứng có trong phân mèo, chúng trôi xuống các dòng suối và cuối cùng là chảy ra đại dương.

“Vì một số lý do, ký sinh trùng từ phân mào thực sự gây ra tác động rất lớn tới các loài động vật có vú ở biển. Điều tồi tệ nhất là, chúng ảnh hưởng nhất tới những con cái đang mang thai", tiến sĩ Jenkinson cho biết.

Các chuyên gia cho biết con người cũng có thể nhiễm khuẩn toxoplasmosis gây ảnh hưởng đến chức năng não khi tiếp xúc với mèo hoang.

Bên cạnh đó, một số lượng "không thể tin được" các loài chim bản địa chết do mèo hoang mỗi năm ở Hawaii cũng được các chuyên gia công bố. Theo, Josh Atwood thuộc phòng lâm nghiệp của DLNR thì mèo hoang sẽ tấn công những loài chim biển làm tổ trên mặt đất.

Đó là lý do tại sao, du khách được khuyến cáo không nên vuốt ve và cho mèo hoang ở Hawaii ăn vì điều này có thể khiến tình hình thêm trầm trọng.

Khu bảo tồn mèo Lanai là nơi du khách thỏa sức chơi đùa cùng những chú mèo một cách an toàn nhất

Đối với những ai yêu mến mèo và động vật, hãy ghé thăm Khu bảo tồn mèo Lanai, nơi du khách được tự do vuốt ve, tương tác với những chú mèo dễ thương một cách an toàn nhất. Khu bảo tồn này do một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận thành lập với nỗ lực tách mèo ra khỏi những loài động vật bản địa khác.

Đỗ An (Theo NY Post)