TV cỡ XXL được ưa chuộng nhờ giá giảm mạnh và người tiêu dùng cũng muốn thay thế những chiếc TV đã mua trong thời kỳ Covid-19.

Theo hãng nghiên cứu Circana, doanh số TV màn hình “siêu to khổng lồ” là điểm sáng hiếm hoi trong ngành công nghiệp sản xuất TV.

Chuỗi bán lẻ điện tử lớn nhất nước Mỹ, Best Buy đã bổ sung TV cỡ XXL đến 70% của 940 cửa hàng để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Best Buy bổ sung các mẫu TV 98 inch tại hơn 700 cửa hàng trên toàn nước Mỹ. Ảnh: Best Buy

Phát ngôn viên Circana cho biết, giá TV 98 inch thấp hơn 53% và doanh số tăng 877% so với một năm trước. Ngược lại, giá TV từ 75 inch đến 96 inch chỉ giảm 6% và doanh số tăng 19%. Dù vậy, giá TV cỡ đại cũng không hề rẻ, dao động từ 1.699 USD đến 2.999 USD.

Best Buy và các đối thủ bị ảnh hưởng khi mọi người mua sắm thận trọng hơn do lạm phát. Trong báo cáo kinh doanh gần nhất, CEO Best Buy Corie Barry nhận xét khách hàng “sẵn sàng chi tiền cho sản phẩm giá cao khi cần hoặc khi có công nghệ mới hấp dẫn”.

Target, Costco và Walmart cũng lấp đầy TV cỡ XXL trên các kệ hàng trước cuối năm.

Năm 2020, doanh số TV cỡ lớn (65 inch) cũng tăng khi nhiều người mắc kẹt ở nhà mua TV mới để trải nghiệm chất lượng hình ảnh tốt hơn.

Từ đó tới nay, doanh số TV sụt giảm nghiêm trọng. Song, với một số khách hàng, TV cỡ XXL là nâng cấp không thể chối từ.

Dự đoán, xu hướng này còn kéo dài đến năm 2025 và hơn nữa. Một tính năng đặc biệt thu hút người mua là xem được nhiều cửa sổ. Một chiếc TV 98 inch có thể chia màn hình làm tư, giúp dễ dàng theo dõi các chương trình khác nhau.

(Theo CNN)