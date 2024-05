Sự kiện Korea Travel Festa khai màn sau nghi thức bấm nút khởi động, giữa tiếng hô vang “Road to the K” của hàng ngàn khán giả. Sự kiện do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam và Vingroup phối hợp tổ chức nhằm quảng bá, thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước. Đây cũng là một món quà đặc biệt dành tặng cho du khách, các tín đồ Hallyu, cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Sự kiện làm nức lòng giới trẻ ngay khi được hé lộ. Thậm chí, nhiều người đã phải di chuyển rất xa, để có mặt tại K-Town vào ngày cuối tuần.

“Mình là fan của K-Pop. Khi biết Highlight, One Million sẽ tham gia sự kiện Korea Travel Festa, mình đã book vé bay ra Hà Nội. Đến đây rồi mới thấy, không khí quá cuồng nhiệt, sân khấu ấn tượng, hoành tráng không thua kém những concert đẳng cấp”, Nguyễn Minh Thư, một bạn trẻ đến từ TP.HCM, chia sẻ.

Những tiết mục biểu diễn với giai điệu bắt tay, vũ đạo bắt mắt, kết hợp với hiệu ứng sân khấu đặc biệt, đã nhận được những tràng pháo tay vang dội từ phía khán giả. Đúng như đã hứa, ngoài những bản hit đã làm nên tên tuổi của nhóm, Highlight mang đến Korea Travel Festa ca khúc chủ đề “Body” trong album Vol.5 “Switch On” phát hành 11/4 vừa qua.

One Million vẫn giữ vững phong độ của một nhóm nhảy hàng đầu Hàn Quốc, dưới sự dẫn dắt của “trùm biên đạo K-Pop” LiaKim mang tới những vũ điệu trẻ trung, nóng bỏng. Trước đó, nhóm đã có phần giao lưu ngẫu hứng cùng fan, thích thú khi được tặng nhiều món quà ý nghĩa, trong đó có nón lá - biểu tượng đặc trưng văn hóa Việt.

Các đại diện Vbiz cũng có màn thể hiện xuất sắc không kém. Kết hợp với vũ đoàn, cả Min và Issac đều khiến sân khấu bùng nổ với những bản hit từng nhận hàng triệu view và vẫn đang khuấy đảo thị trường nhạc Việt “Có em chờ”, “Mr.Right”, “Anh sẽ về sớm thôi”…

Ngoài phần thể hiện riêng của các ngôi sao hàng đầu, sân khấu của Korea Travel Festa cũng được đốt nóng bằng màn kết hợp K-Pop dance cover sôi động của The A-code với Đoàn biểu diễn sáo truyền thống Cò lả.

Sân khấu mô phỏng Gwanghwamun, kiến trúc truyền thống tiêu biểu của Hàn Quốc, thực sự tạo thành bức tranh hài hòa, ấn tượng khi có sự xuất hiện của Đoàn Nghệ thuật Quỹ Di sản Văn hóa Hàn Quốc. Với 43 năm quảng bá âm nhạc truyền thống Hàn Quốc tới nhiều quốc gia, các nghệ sĩ tiếp tục kể câu chuyện di sản qua những điệu múa uyển chuyển kết hợp nhạc cụ và trang phục truyền thống.

“Đêm nhạc mang lại nhiều cung bậc cảm xúc. Khán giả đã được thưởng thức câu chuyện văn hóa thông qua âm nhạc, theo dòng chảy thời gian và dịch chuyển không gian, từ truyền thống đến hiện đại, từ bản sắc riêng đến giao lưu, hòa hợp. Không uổng công đi gần 100km về K-Town tham gia sự kiện này”, Khánh Dương, một khán giả từ Ninh Binh, cho biết.

Bên cạnh một sân khấu trình diễn âm nhạc, nghệ thuật đặc sắc, ấn tượng, không gian của Korea Travel Festa cũng mở rộng cho nhiều hoạt động đa dạng khác. Fan của game Liên Minh Huyền Thoại đã có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với 5 tuyển thủ tài năng, gồm Berl, Showmaker, Deft, Morgan, Lucid; theo dõi màn đấu gay cấn giữa LCK Hàn Quốc với Influencer Việt Nam.

Bên cạnh đó, 40 gian hàng, giới thiệu quảng bá văn hóa, du lịch xứ sở kim chi với các chủ đề K-Pop, K-Drama, LCK… cũng mang lại cơ hội khám phá, trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc chân thực cho du khách.

Sau những giờ “quẩy hết mình” cùng các thần tượng, trải nghiệm hết các gian hàng tại Korea Travel Festa, du khách tới K-Town vào ngày cuối tuần còn “chạy đua với thời gian” để thưởng thức menu trải nghiệm như kéo dài vô tận: check-in tại những con phố mang đậm phong cách kiến trúc truyền thống Hanok của K-Legend hay những art-work hiện đại, biểu tượng trên phố K-Street; thưởng thức các món ăn chuẩn vị Hàn, mua sắm, giải trí, vui chơi tại hơn 300 shop thương mại...

“Tụi mình như lạc lối trong một không gian hoàn toàn mới, với tất cả những gì mình yêu thích về Hàn Quốc đều tập trung ở đây. Từ những món ăn như kimchi, gimbap, tokokki, gà rán… đến các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm Hàn Quốc hot nhất hiện nay, mọi thứ đều có cả”, Hoàng Anh (21 tuổi) chia sẻ.

Trong dòng người đổ về K-Town ngày cuối tuần, còn có gần 1.000 du khách đến từ cộng đồng người Hàn Quốc tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Tham gia vào Trại hè Summer K-Day, những người bạn đến từ xứ sở kim chi đã có buổi sáng vận động hết mình trong các trò chơi tại “kỳ quan” VinWonders Wave Park (Vinhomes Ocean Park 2), sau đó tiếp tục “quẩy” nhiệt tình với chuỗi hoạt động của Korea Travel Festa, nghỉ ngơi, thư giãn khám phá những nét độc đáo của K-Town.

“Gặp những người bạn Hàn Quốc ở Việt Nam, rồi lại được hòa vào các sự kiện văn hóa mang đậm bản sắc quê hương mình, khiến tôi có cảm giác như mình chưa hề xa xứ. Tôi đã làm việc ở Hà Nội 3 năm qua, hành trình này khiến tôi suy nghĩ nghiêm túc về việc chọn một nơi để mình gắn bó lâu dài như quê hương thứ 2 vậy”, anh Hwang Jong Suk, thành viên tham gia Trại hè Summer K-Day, bày tỏ.

Hàng ngàn tín đồ Hallyu, du khách Hàn Quốc đã đắm chìm trong những trải nghiệm vui bất tận với lễ hội Korea Travel Festa và Trại hè Summer K-Day. Không dừng lại ở 2 ngày cuối tuần, K-Town sẽ liên tục sôi động với hàng loạt sự kiện văn hóa Hàn lưu trong suốt 365 ngày trong năm, góp phần đưa Ocean City trở thành điểm hẹn lý tưởng được cộng đồng Hàn Quốc tìm về.

