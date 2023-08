Giải thưởng Hole in One lên đến 12 tỷ đồng

Một dấu ấn đáng chú ý tại Chung kết MercedesTrophy Việt Nam 2023 chính là giải Hole-in-One (HiO) với tổng giá trị vượt ngưỡng 12 tỷ đồng. Giải thưởng có sự góp mặt của 3 mẫu xe Mercedes-Benz E 200 AMG, Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC và Mercedes-Benz S 450 cùng nhiều phần thưởng khác đến từ các thương hiệu đồng hành.

Các giải Hole in One (HiO) hấp dẫn dành cho các golf thủ xuất sắc chinh phục thành công chỉ với một cú đánh tại các hố số 2, 4 và 15 của sân golf The Bluffs Grand Hồ Tràm Strip - một trong những sân golf độc đáo được thiết kế bởi huyền thoại Greg Norman.

Theo đó, một chiếc Mercedes-Benz GLE 450 sẽ dành cho chủ nhân cú đánh HiO ở hố số 2 (106 yards, độ khó 10) - hố par 3 đầu tiên tại The Bluffs và cũng là một trong những hố khó nhất.

Cú đánh HiO ở hố số 4 (98 yards, độ khó 14) đi kèm giải thưởng đầy giá trị khác là một trong số những mẫu xe Mercedes-Benz được đông đảo khách hàng yêu thích hiện nay, chiếc Mercedes-Benz E 200. Sở hữu cú đánh HiO tại hố số 15 (140 yards, độ khó 5) cũng mang đến cho golfer cơ hội trở thành chủ nhân của một chiếc Mercedes-Benz S 450.

Mẫu xe luôn mang đến những trải nghiệm đắt giá, sang trọng đỉnh cao chỉ hiện diện trên những chiếc S-Class. Xa hoa, đẳng cấp và xứng tầm song các giải HiO năm nay đã không tìm thấy chủ nhân sau khi vòng đấu kết thúc.

Không thể phủ nhận hệ thống giải thưởng hấp dẫn tại MercedesTrophy Việt Nam 2023 đã đóng vai trò chất xúc tác mạnh mẽ, mang đến những cảm xúc phấn khích cho người tham gia, vốn là các chủ nhân của những chiếc xe Mercedes-Benz sang trọng.

Mercedes-Benz EQS 580 - giải thưởng cho Best Gross 2023

Best Gross - hạng mục giải thưởng danh giá nhằm vinh danh một trong những gôn thủ xuất sắc nhất của giải đấu đã được Mercedes-Benz Việt Nam chú trọng và nâng cấp với danh sách giải thưởng hấp dẫn.

Golf thủ xuất sắc nhất ở hạng Best Gross sẽ nhận được 1 tháng trải nghiệm xe thuần điện EQS - chiếc xe được từng được vinh danh là Xe sang của năm trong hạng mục World Car Awards năm 2022 bởi hội đồng ban giám khảo gồm 102 nhà báo chuyên về lĩnh vực xe đến từ 33 nước.

Trải qua một hành trình thi đấu đầy thử thách, golf thủ Dương Quốc Tuynh đã xuất sắc đạt danh hiệu Best Gross tại vòng loại Hilltop Valley Golf Club Open Championship 2023 - MercedesTrophy Qualifier. Tay golf dày dạn kinh nghiệm sau đó tiếp tục giữ vững phong độ và chiến thắng hạng mục Best Gross 2023 tại chung kết MercedesTrophy Việt Nam 2023.

Là dòng sản phẩm chiến lược, Mercedes-Benz EQS không chỉ là giải pháp di chuyển thông minh, mà đó còn là sự trải nghiệm đẳng cấp và đầy cảm xúc, các nhà thiết kế của thương hiệu Đức đã gửi gắm tất cả những gì tinh tuý nhất về công nghệ, cũng như sự tự do, phóng khoáng trong thiết kế để tạo ra một tổng thể hoàn chỉnh cho EQS. Đặc biệt là trong không gian nội thất, vốn là nơi giao thoa và hoà hợp giữa con người và xe.

Mercedes-Maybach S680 xuất hiện trong đêm tiệc trao giải

Không chỉ mang đến một giải đấu chuyên nghiệp, MercedesTrophy Việt Nam 2023 chứa đựng nhiều điểm chạm xa xỉ, mang lại những trải nghiệm đẳng cấp nhất cho cộng đồng khách hàng Mercedes-Benz Việt Nam.

Một điều đặc biệt khác của đêm tiệc trao giải MercedesTrophy Việt Nam 2023 là sự tái hiện không khí của một buổi tiệc thượng lưu xa xỉ được lấy cảm hứng chính từ những giá trị cốt lõi của tuyệt tác nghệ thuật Mercedes-Maybach.

Được xem như một huyền thoại trong giới xe sang, Mercedes-Maybach sở hữu chiều dài lịch sử hơn 100 năm với nhiều cột mốc đáng nhớ và những dòng xe đại diện cho nghệ thuật chế tác ô tô tinh xảo. Mỗi mẫu xe được chế tác dưới logo Maybach đều tuân theo truyền thống lâu đời của thương hiệu. Đó là tạo nên những chiếc xe hoàn hảo nhất trong những chiếc xe hoàn hảo. Di sản trăm năm độc đáo này vẫn luôn là hiện thân đỉnh cao cho những trải nghiệm sang trọng bậc nhất, khơi nguồn cảm hứng và niềm đam mê bất tận.

Dấu ấn sang trọng tinh tế đã được thể hiện trọn vẹn qua sự góp mặt sáng giá của chiếc Mercedes-Maybach S680 ngay tại trung tâm sảnh check-in của bữa tiệc trao giải. Thu hút sự chú ý đặc biệt của đông đảo khách tham dự, chiếc sedan cao cấp nhất của Mercedes-Maybach chính là hiện thân của đẳng cấp đích thực và trải nghiệm xa xỉ thượng hạng chỉ có trên một thiết kế xe siêu sang.

Sở hữu khoang nội thất xa hoa xứng tầm dinh thự cùng loạt tiện nghi dành cho những người dùng vương giả, Mercedes-Maybach S680 là một trong số ít thiết kế đáng khao khát ngay cả đối với những người đang sở hữu xe sang.

Thu Loan