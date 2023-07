Sáng nay (31/7), thông tin từ Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho hay, tổ công an của Công an phường Hưng Định vừa cứu 1 cô gái nhảy sông tự tử.

Cán bộ Công an phường Hưng Định cứu cô gái nhảy sông tự tử - Ảnh: Người dân cung cấp

Trước đó, vào khoảng gần 17h ngày 30/7, Tổ công tác của Công an phường Hưng Định kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 ở khu vực gần Cầu Ngang nghe tiếng tri hô của người dân báo có người nhảy xuống sông Rạch Búng.

Ngay lập tức, Trung tá Ngô Quang Thành – Phó Trưởng Công an phường cùng các cán bộ tạm dừng nhiệm vụ, nhảy xuống sông phối hợp với người dân cứu nạn nhân.

Thời điểm này, dòng nước sông Rạch Búng dâng cao, mực nước sâu khiến nạn nhân bị chới với, chìm dần dưới sông.

Sau ít phút, các cán bộ công an phường và người dân đã hợp sức tiếp cận, đưa nạn nhân lên bờ an toàn rồi chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Theo lời kể của nạn nhân, do buồn chuyện gia đình nên người này đã nghĩ quẩn rồi nhảy sông tự tử. Nạn nhân đang được theo dõi sức khoẻ tại Trung tâm y tế TP Thuận An.