Đang nhậu bỏ đi ngủ, thanh niên bị bạn đánh suýt chết

Ngày 7/4, cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc (An Giang) khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Phương (36 tuổi, ngụ phường Núi Sam) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Bị can Phương tại cơ quan Công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, hồi tháng 11/2021, Trần Hải Đông (28 tuổi, ngụ cùng địa phương) rủ Phương đến chòi lá của mình nhậu.

Khoảng 23h30 cùng ngày, Đông nghỉ nhậu, lên võng nằm ngủ. Tức giận vì đang nhậu mà Đông đi ngủ, Phương lấy khúc gỗ đánh vào mặt nạn nhân. Đông té ngã, Phương dùng khúc gỗ đâm hai nhát vào mặt bạn.

Thấy Đông chảy nhiều máu, Phương đi đến nhà em ruột nạn nhân báo tin.

Đông được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang cấp cứu. Theo kết luận giám định pháp y, nạn nhân Đông bị thương tích 36%.

H.Thanh