Vi phạm khiến Facebooker Đặng Như Quỳnh bị bắt khẩn cấp

Chiều 14/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an xác nhận ông Đặng Như Quỳnh bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bắt khẩn cấp.