Ngay trận ra mắt CLB Bình Định, thủ thành Đặng Văn Lâm đã khẳng định giá trị của mình khi góp công lớn giúp đội bóng giữ sạch mành lưới và giành chiến thắng 3-0.

Hàng thủ Topenland Bình Định được tổ chức tốt và hoàn toàn yên tâm khi có Văn Lâm bay lượn trong khung thành, với ít nhất 3 tình huống cứu thua trông thấy. Không những làm tốt nhiệm vụ của mình, thủ thành số 1 tuyển Việt Nam còn là điểm tựa tinh thần cho đồng đội.

Đặng Văn Lâm nhiều lần cứu thua cho CLB Bình Định

Chia sẻ cảm xúc sau trận đấu, Đặng Văn Lâm cho biết: "Tôi cảm thấy rất vui sướng khi có trận đấu đầu tiên ở V-League 2022. Đây cũng là lần đầu tiên, tôi bắt chính trở lại kể từ V-League 2016 và thật trùng hợp là lại gặp Hà Nội FC. Tôi rất vui cùng Bình Định giành thắng lợi 3-0 trước đối thủ mạnh như Hà Nội”.

Thủ thành sinh năm 1993 thừa nhận anh không may gặp vấn đề về sức khỏe nên có màn ra mắt muộn ở Topenland Bình Định: "Tôi chưa hài lòng khi không may trở về Việt Nam thì bị Covid-19, do đó cần thời gian hồi phục. Ở từng trận đấu một, tôi cố gắng lấy lại thể lực, phục vụ đội bóng tốt hơn”.

Đặng Văn Lâm và các cầu thủ Bình Định ăn mừng chiến thắng trước Hà Nội

Nói về khả năng vô địch của Bình Định sau chiến thắng 3-0 trước Hà Nội FC, Đặng Văn Lâm tự tin cho biết: "Tất cả câu hỏi anh em phóng viên đặt ra cho Bình Định thì hôm nay toàn đội trả lời trên sân. Một đội bóng cần có thành tích cao nhất thì trận đấu hôm nay rất quan trọng. Anh em đã làm được”.