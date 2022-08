Có đức thì mới có danh

NSƯT Kim Tử Long buồn vì đơn xin xét NSND không được chấp thuận.

NSƯT Kim Tử Long đặt câu hỏi "Tôi có lỗi gì mà không cho xét duyệt NSND?". Ngay lập tức, nhiều độc giả lên tiếng phản hồi. Bạn Văn Vĩnh Lộc Châu cho rằng: “Tài nghệ thì Kim Tử Long có đủ nhưng có tới 3 bà vợ. NSND là danh hiệu cao quý có tài phải có tâm. Có tâm mới có đức được. Có đức mới có danh“.

Độc giả Nghia Tuan cũng đánh giá cao giọng hát của nam NSƯT nhưng lại đưa ra quan điểm: “Đánh bạc bị bắt cũng giống như tha hoá về đạo đức”. Bản thân NSƯT cũng thừa nhận, "tai tiếng đánh bạc bị bắt là vết nhơ lớn nhất đời”. Tuy nhiên, theo nhiều độc giả, đây chính là lý do, Kim Tử Long không được đề cử NSND.

Bạn đọc nêu ý kiến: "Anh không nhớ vụ đánh bạc trên thuyền ư? Anh nói vụ đó anh chỉ ngồi xem nhưng mấy ai tin. Vì phốt đó mà anh không bao giờ có cửa nhận được danh hiệu NSND". Còn theo độc giả Nguyễn Diệu Linh: "Tôi không đi sâu xa vào danh hiệu NSND. Các nghệ sĩ khác không đạt được danh hiệu tiêu chí thừa thiếu như nào… tôi không biết! Nhưng cá nhân anh ngày xưa có ít nhất 1-2 lần bị bắt quả tang vì tội đánh bạc. Không biết có ảnh hưởng đến tiêu chí đề xuất NSND không?".

Độc giả TT NV chia sẻ: “Cái này công bằng phải xét xem đạo đức nghề nghiệp hoạt động nghệ thuật có vi phạm pháp luật hay không rồi cho khán giả bỏ phiếu chấp nhận và không chấp nhận”.

Có quan điểm khá tương đồng với bạn TT NV, Lam - một độc giả của VietNamNet đưa ra góc nhìn rất đáng lưu ý: “Cái gọi là phiếu bình chọn chỉ là chọn theo cảm tính, cụ thể là thích hay không, thích nhiều hay ít. Nếu nói NSƯT Kim Tử Long từng tham gia đánh bạc nên không bình chọn, vậy bà Lê Thiện thì sao? Đời tư hay những vai diễn của bà đều không có tì vết, vậy tại sao bà bị đánh trượt? Nếu muốn có một danh hiệu gọi là tôn vinh người nghệ sĩ, Bộ VHTTDL nên làm cho chỉn chu, đề ra các yêu cầu trong lĩnh vực của họ, đủ thì được, không thì thôi, rõ ràng rành mạch, đừng có kiểu "thật khó có thể nói…”.

Nên khiêm tốn hoàn thiện mình hơn là la lối trên báo

Đó là nhận xét của khá nhiều độc giả sau những chia sẻ của NSƯT Kim Tử Long về việc không được xét duyệt NSND. Bạn Thịnh Phạm cho rằng: “Là tại vì cái tôi của anh, cũng vì hám một cái danh”. Trong khi đó, theo độc giả Quân Khắc: “Mình có tài năng cống hiến cho nghệ thuật, cho công chúng. Hãy để cho công chúng biết và bình chọn. Đi xin cái danh hiệu hão huyền có đáng không?”.

Bạn Nhân nêu câu hỏi: “Cái danh nó quan trọng đến vậy sao? Trong lòng khán giả, anh thế nào là được rồi! NSND, NSƯT... cũng chỉ để loè thiên hạ, người ta không biết anh như thế nào”. Còn theo độc giả Chỉ Năm bình luận: “Nghệ sĩ gạo cội như thế mà vẫn còn ham danh. NSƯT, NSND thì sao? Không có 2 cái đó không làm nghệ thuật được sao? Anh có tài, có tâm, có đức thì luôn luôn ở trong lòng khán giả mà thôi”.

Độc giả Nga Ly đưa ra lời khuyên: “Họ không bình chọn, dĩ nhiên có nguyên do. Nếu anh không ham hố danh lợi không cần thắc mắc và không cần quan tâm. Không chỉ 1 người mà có thể cả 1 hội đồng bỏ phiếu kín, xét tới lui từng người nên quyết định có thể là của cả tập thể thống nhất là vậy. Nên khiêm tốn hoàn thiện mình hơn là la lối trên báo, chẳng khác nào khá kiêu ngạo khi nghĩ rằng mình giỏi, không khiếm khuyết thì sao không được chọn”.

Tương tự, theo bạn Ngon Truc, “khi mà đã có đến 80% thành viên hội đồng không chấp thuận danh hiệu NSND, anh phải tự hiểu là mình thật chưa xứng đáng và sẽ nỗ lực phấn đấu thêm để có cơ hội cho lần sau. Anh lại đăng đàn kể lể thật ra đã tự đánh mất mình trong lòng công chúng. Chưa nói tai mắt của quần chúng nhân dân lại là người đưa ra những lý lẽ hết sức thuyết phục vì sao anh không được phong NSND để buộc anh phải hiểu”.

NSND hay anh nông dân chỉ là cách xưng hô

Độc giả Kiệt Phạm thẳng thắn chia sẻ quan điểm: “Với người nghệ sĩ chân chính, hình ảnh của họ trong lòng khán giả mới là điều quan trọng. Còn vinh danh ư? Chỉ là mẽ hình thức thôi, không quan trọng. Nhiều người khoác lên mình cái danh nghệ sĩ nhưng thực chất họ chẳng có một chút tài cán nghệ thuật nào cả”.

Bạn Châu Anh Vinh cũng khuyên Kim Tử Long không nên tiếp tục so bì: “Còn rất nhiều cây đa cây đề khác chưa được nhà nước công nhận NSƯT chứ đừng nói tới NSND. Trong khi anh đã là NSƯT rồi đừng so bì nữa, ham chi cái danh hiệu ảo đó. Anh chưa là gì so với những danh ca Minh Cảnh, Tấn Tài, Văn Hường, Hữu Phước, Thành Được đâu. Lo tiếp tục làm nghề đi”.

Đây cũng là quan điểm của bạn Khuong Nguyen khi chia sẻ: “Chưa ai cho không ai cái gì... Mình bỏ công sức biểu diễn thì nhận lại thù lao là lòng yêu thương từ khán giả. Con nghĩ danh hiệu NSND chỉ là cách xưng hô, thôi có đáng gì đâu. Quan trọng nhất là từ đây cho hết cuộc đời còn lại, chú sẽ làm gì để giữa được sự yêu quý của khán giả dành cho chú? Sống sao cho vì khán giả những người yêu quý chú? NSND hay anh nông dân chỉ là cách xưng hô thôi”.

