Đánh nhau sau va chạm giao thông, nhiều người vướng vòng lao lý

Dẫn chứng, vụ việc xảy ra tại Bình Dương vào 16h chiều 12/2, Trần Thúc Bảo (40 tuổi) điều khiển xe máy va vào anh Nguyễn Văn Vũ Em trên đường Thuận Giao 20 (Thuận Giao, TP Thuận An). Sau va chạm, 2 người này nảy sinh mâu thuẫn cự cãi.

Trần Thúc Bảo (áo đen đứng giữa) cùng đồng phạm bị Công an Bình Dương bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Bảo gọi điện cho các bạn chuẩn bị hung khí để tìm đánh đối phương. Khi gặp nhóm của Vũ Em tại đoạn gần chợ Thuận Giao, Bảo cùng đồng bọn cầm hung khí đuổi đánh, dùng mã tấu chém gây thương tích nặng cho anh Lâm Văn Vui và Nguyễn Văn Vũ Em, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường. Do vết thương quá nặng, anh Lâm Văn Vui đã tử vong tại bệnh viện, còn Vũ Em bị thương tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Đặng Hoàng Gim (28 tuổi), Nguyễn Hoàng Phương (31 tuổi), Trần Thúc Bảo, Phạm Văn Hái (29 tuổi), Nguyễn Hoàng Anh (22 tuổi), Dương Đức Thắng (22 tuổi), Trương Minh Bằng (24 tuổi) cùng quê An Giang.

Riêng Trần Thúc Bảo được xác định là đối tượng chính gây án, bị cơ quan công an điều tra về hành vi giết người, các đối tượng còn lại bị điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cùng ngày 12/2, tại Bắc Ninh cũng xảy ra vụ ẩu đả sau va chạm giao thông khiến một người tử vong.

Theo điều tra, khoảng 15h30 cùng ngày, anh Phạm Tiến Thắng (31 tuổi, trú tại Quảng Ninh) lái xe máy chở Lương Văn Lập (27 tuổi), Nguyễn Thị Sim (28 tuổi) cùng trú tại Lạng Sơn và Bùi Thị Lan (27 tuổi, trú tại Hòa Bình).

Các nghi phạm liên quan đến vụ việc bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ: Ảnh: Công an cung cấp

Đến khu vực ngã ba đường Đàm Văn Tiết (Nam Sơn, TP Bắc Ninh), xe của Thắng va chạm với xe của Lê Văn Quyền (SN 1994, trú tại Ngọc Lặc, Thanh Hóa) điều khiển chở theo Lê Văn Sinh (36 tuổi), Lê Văn Hòa (30 tuổi). Cùng nhóm với Quyền có Lê Văn Huynh (22 tuổi, trú tại Thanh Hóa) điều khiển xe, chở theo L.V.T.

Sau va chạm, xe máy do Thắng điều khiển bị đổ, 4 người trên xe ngã ra đường. Ngay sau đó, Thắng và Lập dựng xe lên, Thắng lái xe chở Lập đuổi theo xe đối phương.

Trên đường đi, Thắng đưa cho Lập một con dao. Đến ngã ba Sơn Đông - Đàm Văn Tiết, Thắng và Lập đuổi kịp rồi xuống xe xông vào đánh nhau với Quyền, Sinh, Hòa. Thấy vậy, Huynh lái xe quay lại cùng cả nhóm đánh Thắng, Lập. Trong lúc xô xát, Lập dùng dao đâm nhiều nhát vào T. làm T. gục ngã xuống đường và chết trên đường đi cấp cứu.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự Phạm Tiến Thắng, Lương Văn Lập để điều tra hành vi giết người. Ngoài ra, Lê Văn Huynh cũng bị tạm giữ để xử lý về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 7/1, Công an TP.HCM đã tạm giữ hình sự với Phạm Văn Đoan (37 tuổi, trú tại Bình Dương) để làm rõ hành vi đâm chết một cảnh sát hình sự sau va chạm giao thông.

Hiện trường vụ việc xảy ra tại khu vực vòng xuyến Phạm Văn Đồng- Lê Quang Định. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, khoảng 23h30 ngày 6/1, Phạm Văn Đoan cùng Võ Minh Thiện (26 tuổi) điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn. Đến vòng xuyến Phạm Văn Đồng – Lê Quang Định (phường 1, quận Gò Vấp) thì va chạm với Thượng úy L.T.D. (34 tuổi, là chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 10) đang lái xe máy từ cơ quan về nhà.

Sau một hồi tranh cãi, hai bên lao vào đánh nhau. Đoan cầm dao đâm trúng ngực anh D. khiến nạn nhân gục xuống đường.

Lúc này anh Vũ Tấn Phát (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) thấy sự việc nên đến can ngăn cũng bị Đoan đâm vào lưng. Sau đó, nhiều người đã chạy đến khống chế, bắt giữ đối tượng và bàn giao cho công an.

Hai tài xế ẩu đả trên đại lộ Võ Văn Kiệt (TP.HCM) sáng 26/4/2018. Ảnh: FB Phuc Truong

Theo đại diện Cục CSGT, va chạm giao thông là điều không ai mong muốn. Khi xảy ra va chạm, các tài xế cần bình tĩnh để giải quyết sự việc, tránh tranh cãi gây mâu thuẫn dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

“Ngay sau khi va chạm giao thông, người dân cần gọi ngay cho cơ quan công an để đến giải quyết sự việc. Đồng thời, liên lạc với cơ quan y tế để cấp cứu người bị thương (nếu có)”, đại diện Cục CSGT cho biết.

Trong thời gian chờ đợi cơ quan chức năng đến giải quyết mà người xung quanh có thái độ gây hấn, sử dụng vũ lực thì người điều khiển phương tiện cần giữ khoảng cách an toàn.

“Tài xế điều khiển phương tiện có thể hô hoán người xung quanh giúp đỡ hoặc sử dụng điện thoại để ghi lại hành vi gây hấn của những người xung quanh để làm bằng chứng tại cơ quan công an”, đại diện Cục CSGT nói thêm.