Danh tính 6 nạn nhân thương vong trong vụ tai nạn thảm khốc ở TT-Huế

Theo Ban ATGT huyện A Lưới, khoảng 17h30 ngày 10/8, tại Km72+800 trên Quốc lộ 49A đi qua xã Sơn Thủy (huyện A Lưới), xe tải mang BKS 75C - 032.32 do anh Huỳnh Văn Cường (SN 1995, trú tại Phú Thành, Phú Vinh, huyện A Lưới) điều khiển, ngồi trong cabin có chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh (SN 1993, vợ anh Cường).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 6 người thương vong. Ảnh QT

Trên thùng sau xe tải có 2 người là anh Hồ Văn Phương (SN 1986) và anh Prô Mi Sa (SN 1998, cùng trú tại thôn Cân Te, Hồng Thượng, huyện A Lưới). Thời điểm trên, xe tải 75C - 032.32 đi theo hướng từ huyện A Lưới đến TP Huế.

Ngay trong đêm 10/8, rất đông lực lượng chức năng tỉnh TT-Huế được điều đến hiện trường, cứu hộ các nạn nhân. Ảnh: CACC

Khi đến địa điểm trên, xe tải do anh Cường điều khiển bất ngờ va chạm mạnh vào 2 xe máy mang BKS 75G1 - 458.55 do bà Phạm Thị Hoài Thu (SN 1979) điều khiển chở bà Ngô Thị Nhàn (SN 1969, trú cùng xã Phú Vinh) và xe máy BKS 75Z1 - 3090 do anh Hồ Văn Vờ (SN 1989, trú xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến anh Hồ Văn Vờ chết tại chỗ, bà Ngô Thị Nhàn tử vong tại Trung tâm Y tế huyện A Lưới.

Sau cú va chạm với xe tải, nhiều người rơi xuống vực tử vong

Vụ tai nạn khiến anh Hồ Văn Phương và Prô Mi Sa rơi xuống vực. Qua quá trình tìm kiếm, phát hiện cả hai đã tử vong ở khu vực khe suối.

Vụ tai nạn cũng khiến tài xế xe tải Huỳnh Văn Cường và chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Được biết, xe tải BKS 75C - 032.32 được kiểm định lần gần nhất ngày 6/9/2021 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7501S - tỉnh TT-Huế, có hạn kiểm định đến hết ngày 5/9/2022.

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, Uỷ ban An toàn Giao thông quốc gia đã có công điện chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.