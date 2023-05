Ngày 14/5, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ ca sĩ Hae Soo đã qua đời khi mới 30 tuổi. Nguyên nhân ban đầu được cho là tự tử.

Phía cảnh sát tìm thấy thư tuyệt mệnh của nữ ca sĩ tại ký túc xá - cũng là nơi xảy ra sự việc. “Chúng tôi dự định sẽ sớm đưa thi hài Hae Soo về cho gia đình càng sớm càng tốt”, đại diện cảnh sát cho hay. Nội dung thư tuyệt mệnh của nữ ca sĩ hiện chưa được công bố.

Nữ ca sĩ Hae Soo tự vẫn tại ký túc xá.

Cách đây ít ngày, nữ ca sĩ cũng đăng tải lời cảm ơn đến khán giả trên trang Instagram. Trước tin tức đau buồn này, nhiều người hâm mộ để lại các bình luận thương xót bên dưới các bài đăng của Hae Soo. “Tôi không thể tin được đây là sự thật”, “Thật quá đau lòng khi cô ấy còn quá trẻ”… là những bình luận của khán giả.

Hae Soo gần đây tích cực tham gia các chương trình giải trí.

Hae Soo là nữ ca sĩ tại Hàn Quốc. Năm 2019, Hae Soo phát hành album đầu tiên. Thời gian gần đây, cô tích cực xuất hiện trong các chương trình âm nhạc, giải trí như Gayo Stage, Morning Yard và The Trot Show và được khán giả yêu thích. Cô còn từng tham gia chương trình How Do You Play cùng với MC quốc dân Yoo Jae Suk.

Sự ra đi của nữ ca sĩ đã gây chấn động nền giải trí Hàn Quốc. Nhiều khán giả cũng bày tỏ sự lo ngại về sức khỏe tinh thần của các nghệ sĩ. Cách đây không lâu, nam ca sĩ 26 tuổi Moonbin (nhóm Astro) cũng lựa chọn tự kết thúc đời mình do trầm cảm.