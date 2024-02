Đã có nhiều ý kiến cho rằng, việc một tổ chức không chính thống như Box Office Vietnam (BOVN) thống kê doanh thu phim chiếu rạp là không có cơ sở và không nên lấy đó làm số liệu tham khảo chung cho cả ngành phim.

Ông Nguyễn Khánh Dương, sáng lập BOVN cho biết, việc một bên thứ ba cung cấp số liệu thống kê là bình thường; chẳng hạn như khi Forbes công bố doanh thu của Elon Musk thì tổ chức này cũng không biết được trong tài khoản của Elon Musk có bao nhiêu tiền, nhưng họ có cách tính dựa trên nhiều dữ liệu công khai, và xã hội chấp nhận cách tính này.

Doanh thu phim "Nhà bà Nữ" trên BOVN gần 460 tỷ đồng, trong khi đó bên sản xuất công bố 475 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình.

Về tính chính xác doanh thu của các phim được BOVN công bố, trao đổi với PV VietNamNet, một đạo diễn nổi tiếng của nhiều phim có doanh thu top ở Việt Nam cho biết, so với doanh thu thực của các phim do đơn vị này sản xuất, thống kê của BOVN chỉ chênh lệch rơi vào khoảng 10%. Ở đây, con số doanh thu của website thống kê thường sẽ thấp hơn, do vẫn còn một số rạp không bán vé trực tuyến nên sẽ không kiểm tra được. Dễ thấy nhất là các phim của Trấn Thành khi nào công bố doanh thu cũng cao hơn BOVN, vì thuế là không thể trốn được và không ai muốn trốn, nên ai cũng muốn công bố con số thực. Bên cạnh đó, các bên làm phim khi thấy con số thống kê của hệ thống chênh lệch doanh thu quá lớn, cũng sẽ tiến hành liên hệ để phía website điều chỉnh lại cho hợp lý.

“Thực tế việc BOVN công bố doanh thu các phim không ảnh hưởng gì nhiều đến các phim và con số được công bố cũng chỉ có tính tham khảo”, vị đại diện này cho biết.

Tuy nhiên, một đạo diễn khác lại cho biết, thống kê doanh thu của BOVN về các phim do đơn vị này sản xuất chênh lệch lên tới 35-40%, BOVN là đơn vị không chính thống nên phía nhà sản xuất không quan tâm đến việc thống kê này.

PV VietNamNet cũng tiến hành kiểm tra thử doanh thu hai bộ phim trước đây của Trấn Thành làm đạo diễn là "Nhà bà Nữ" và "Bố già". Kết quả cho thấy, phim "Nhà bà Nữ", theo BOVN, có doanh số 460 tỷ đồng, trong khi đó phía nhà sản xuất công bố là 475 tỷ đồng; phim "Bố già" trên hệ thống có doanh thu 395 tỷ đồng, tuy nhiên phía nhà sản xuất phim công bố là 427 tỷ đồng.

Doanh thu phim "Bố già" trên BOVN hơn 395 tỷ đồng, trong khi đó phía nhà sản xuất công bố là 427 tỷ đồng. Ảnh chụp màn hình.

Trước việc BOVN quét thông tin về doanh thu các phim trên các hệ thống rạp tại Việt Nam, trả lời VietNamNet bà Nguyễn Thị Mai Hoa, CEO của Galaxy Studio cho biết: Hiện website này đang tự động lấy thông tin từ trên website bán vé của cụm rạp Galaxy và chưa xin phép. Chính vì thế, các thông tin mà BOVN đưa ra phải tự chịu trách nhiệm trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự điều phối của cơ quan Nhà nước.

Trong khi đó, đại diện hệ thống rạp CGV cũng chia sẻ, hệ thống này không rõ cách thức các đơn vị thống kê phòng vé độc lập thu thập dữ liệu doanh thu bán vé của hệ thống rạp chiếu phim tại Việt Nam. Đối với thông tin về doanh thu của CGV, đây là thông tin bảo mật của doanh nghiệp và đơn vị này không cung cấp cho bên thứ ba, trừ khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý Nhà nước.

Có một điều cũng được ông Nguyễn Khánh Dương, sáng lập BOVN chia sẻ. Đó là ông từng bị một đơn vị làm phim báo công an mời lên làm việc. Cụ thể vào năm 2019, khi một bộ phim Tết có diễn viên Ngọc Trinh tham gia diễn xuất, khi không đồng ý với các số liệu BOVN công bố, đơn vị này không liên hệ để thay đổi số liệu mà báo luôn với cơ quan công an. Tuy nhiên, sau khi mời lên làm việc, phía công an cũng chỉ trao đổi thông tin chứ không phát sinh thêm vấn đề nào.