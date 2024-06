Chiều 5/6, sự kiện ra mắt 30 "anh trai" như Gin Tuấn Kiệt, Anh Tú Atus, Anh Tú, Đức Phúc, Erik, Công Dương, Isaac, Hieuthuhai, Ali Hoàng Dương, Quân A.P... của chương trình âm nhạc thực tế Anh trai say hi diễn ra tại TPHCM.

MC Trấn Thành xuất hiện sau lùm xùm.

Đây là lần đầu tiên Trấn Thành lộ diện sau ồn ào bị tố yêu cầu sự riêng tư khi đi ăn nhà hàng. Anh đảm nhiệm vị trí MC của sự kiện.

Không xuất hiện cùng vợ, Gin Tuấn Kiệt cho biết Puka đang ở New Zealand nên chỉ có thể ủng hộ chồng từ xa. Phong cách lạ lẫm với chiếc khuyên ở chân mày của anh là do Puka lên ý tưởng. "Trước khi có vợ, tôi còn giữ kẽ giờ có rồi, tôi sẽ bung khi vào chương trình", nam ca sĩ hài hước chia sẻ.

Gin Tuấn Kiệt không xuất hiện cùng Puka tại chương trình.

Gin Tuấn Kiệt cho biết có thể hát, nhảy lẫn rap ở Anh trai say hi. Về độ đẹp trai của mình so với các "anh trai", nam ca sĩ khẳng định bản thân hạng nhất nếu trả lời một cách tự tin, nếu tự ti thì "trên 9 dưới 10".

Theo Gin Tuấn Kiệt, 30 "anh trai" đều có lịch trình cá nhân nên thời gian tập luyện rất ngắn, gấp rút dù mọi bài hát trong chương trình đều được viết mới hoàn toàn. Vì mỗi người có thế mạnh khác nhau, việc phân chia thời gian lên hình đồng đều trong mỗi tiết mục cũng khá khó khăn. Nam ca sĩ đặc biệt ấn tượng với Isaac vì sự tỉ mỉ, chăm chỉ, chỉn chu trong từng chi tiết và luôn đúng giờ.

Xuất hiện cùng "bạn gái tin đồn" LyLy, Anh Tú cho biết sẽ thay đổi bản thân "máu lửa" hơn, trau dồi thêm kỹ năng tại Anh trai say hi thay vì chỉ tập trung cho giọng hát và dòng nhạc ballad. Giọng ca Khoá ly biệt hài hước cho biết sẽ "ke đầu", "múa lửa" tại chương trình.

Anh Tú sánh vai LyLy tại sự kiện.

"30 anh trai tại chương trình là 30 cái đầu đầy chất xám về nghệ thuật, với các màu sắc khác nhau. Khi làm việc tất cả sẽ có chính kiến riêng nên cần bình tĩnh ngồi lại với nhau, hạ cái tôi xuống mới có thể mang tới phần trình diễn hay nhất cho khán giả", nam ca sĩ chia sẻ.

Tại Anh trai say hi, Anh Tú tự đánh giá bản thân đạt "mức trung bình" vì có nhiều khuyết điểm. Song anh đã vạch sẵn mục tiêu từ trước nên hiện hài lòng, thoải mái, giữ tâm thế học hỏi, trau dồi bản thân. Với Anh Tú, danh hiệu Quán quân Ca sĩ mặt nạ 2023 không phải áp lực. Điều quan trọng là bản thân dám "vượt qua" danh hiệu này, từ đó phát triển mạnh mẽ hơn.

Erik đã bỏ nhiều show diễn, chú tâm học thanh nhạc, vũ đạo, chăm chỉ tập luyện hơn từ khi nhận lời tham gia Anh trai say hi. So với các "anh trai" còn lại, giọng ca Sau tất cả tự tin chấm bản thân "10 trên 10" về độ "nóng bỏng".

Đức Phúc cho biết Anh trai say hi là cơ hội để bản thân trở lại tham gia một chương trình thực tế về âm nhạc sau 9 năm, từ khi đạt Quán quân Giọng hát Việt 2015. Song khối lượng công việc tại chương trình cùng các kế hoạch cá nhân khiến anh bị quá tải. Sau gần 2 tháng ghi hình, nam ca sĩ đã giảm 2kg.

Giọng ca Hơn cả yêu khẳng định “không có việc gì khó chỉ sợ mình không làm” nên sẵn sàng thử sức với các kỹ năng vốn không phải điểm mạnh là rap, vũ đạo. Đức Phúc sẽ dùng nhiều năm kinh nghiệm làm nghề để cống hiến cho khán giả.

Đức Phúc sụt cân sau gần 2 tháng quay hình 'Anh trai say hi'.

Đức Phúc cho biết trước giờ chỉ làm việc với ê-kíp riêng nên khi làm việc nhóm đã xảy ra nhiều bất đồng. Anh phải học cách kiểm soát bất đồng, đưa ra quan điểm cá nhân một cách tích cực.

Anh trai say hi là chương trình âm nhạc thực tế quy tụ 30 nam ca sĩ, rapper trẻ. Tất cả sẽ trải qua quá trình luyện tập hoàn thiện các kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo và sáng tác để giành cơ hội có mặt trong đội hình những ca sĩ toàn năng.

Các thí sinh 'Anh trai say hi'.

Hơn 50 bài hát trong chương trình là các sáng tác hoàn toàn mới do Giám đốc âm nhạc JustaTee cùng ê-kíp sản xuất. Anh trai say hi sẽ được phát sóng vào tối thứ 7 hàng tuần bắt đầu từ 15/6.

