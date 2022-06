Đạo diễn Trần Thành Trung truyền cảm hứng Việt Nam qua các dự án cộng đồng

Trần Thành Trung là đạo diễn, nhà sản xuất các chương trình quen thuộc như Việt Nam tươi đẹp, Đại nhạc hội Tết hàng năm Gala Nhạc Việt và nhiều chương trình khác. Trong nhiều năm qua, anh tiên phong trở thành người truyền cảm hứng về Việt Nam qua các dự án cộng đồng - cụ thể là các MV ca nhạc với thông điệp bảo tồn văn hóa, lan rộng năng lượng tích cực.

Nhờ sự nỗ lực đó, anh và ê-kíp của mình vừa được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao hai danh hiệu: Đơn vị thực hiện nhiều dự án âm nhạc cộng đồng nhất tại Việt Nam và Đơn vị thực hiện các MV âm nhạc cộng đồng quy tụ số lượng nghệ sĩ tham gia nhiều nhất tại Việt Nam.

Đạo diễn -nhà sản xuất Trần Thành Trung được trao kỷ lục với 2 danh hiệu.

Theo nam đạo diễn – nhà sản xuất, anh và ê-kíp hướng đến tinh thần trách nhiệm, nỗ lực đưa "hồn" Việt vào từng chương trình, dự án mình thực hiện. Anh từng gây tiếng vang qua các dự án như: MV Thank you - Những Chiến binh thầm lặng với 100 nghệ sĩ tham gia như: Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh,... ra đời nhằm tôn vinh lực lượng tuyến đầu trong chiến dịch chống Covid-19; MV Way Back Home - sự bắt tay giữa nghệ sĩ Hàn và Việt - là lời động viên tinh thần, lời chúc các y bác sĩ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Quy mô mỗi ca khúc đều lớn, với sự tham gia hàng chục, có khi lên đến hàng trăm nghệ sĩ nhưng anh thường không gọi tài trợ vì không muốn mọi người hiểu sai mục đích.

Theo Trần Thành Trung, những dự án cộng đồng xuất hiện ngẫu hứng, không có sự sự tính toán, kế hoạch đề ra. Từ trách nhiệm của công dân và sự rung cảm của một người làm nghệ thuật, anh và các cộng sự đã cho ra mắt dự án ý nghĩa trong mùa dịch – Thành phố 18h.

'Thành phố 18h' mang ý nghĩa lan tỏa tinh thần cộng đồng trong mùa dịch.

Dự án không chỉ là luồng gió thổi mát tâm hồn của những bác sĩ, bệnh nhân đang chống dịch bệnh mà còn nhằm chia sẻ sự lạc quan, yêu thương đùm bọc lẫn nhau của người Việt Nam. Chương trình cũng đã giúp gây quỹ cho những hoàn cảnh khó khăn lên đến gần 9 tỷ đồng.

Trần Thành Trung cho rằng tình yêu quê hương Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng khơi gợi sự sáng tạo trong anh. Chính tình yêu dân tộc, tinh thần Việt Nam kiên cường, bền bỉ thúc giục anh hành động, làm nên điều ý nghĩa trong giai đoạn căng thẳng nhất của dịch Covid.

Các chương trình ý nghĩa do đạo diễn Trần Thành Trung thực hiện.

“Tôi nghĩ làm điều tốt sẽ giúp mình thu hút nguồn năng lượng tích cực. Qua mỗi dự án tôi kêu gọi đều được các bạn nghệ sĩ ủng hộ nhiệt tình. Qua từng dự án tôi kết nối với nhiều người hơn, để cùng cộng hưởng sức mạnh, tạo nên sự thay đổi thật sự cho xã hội”, anh chia sẻ.

Với hai kỷ lục vừa được xác lập, đạo diễn - nhà sản xuất Trần Thành Trung tin rằng danh hiệu càng là động lực khiến anh trau dồi bản thân, kêu gọi được nhiều trái tim thấu cảm và bàn tay luôn sẵn sằng giúp đỡ hơn vì một Việt Nam yêu thương, tươi đẹp hơn.

MV 'Thank you' với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ của đạo diễn Trần Thành Trung