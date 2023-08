Thực hiện tâm nguyện của cha mẹ, trọn phận làm con

Sinh - lão - bệnh - tử là quy luật tất yếu, con người sau khi trải qua mọi hỷ - nộ - ái - ố sẽ lại về với cát bụi. Trước đây, khi nhắc đến chuyện mồ mả, người ta thường hay né tránh, kiêng kỵ và cho là điểm gở. Tuy nhiên thời gian gần đây, nhiều người nhận thấy tầm quan trọng của việc lo liệu chốn yên nghỉ cho người thân ruột thịt của mình. Nhiều đấng sinh thành theo lối tư duy hiện đại cũng muốn được biết trước nơi mình an nghỉ ra sao, có được khang trang, sạch đẹp và hiện đại không...

Nhiều phụ huynh hiện đại có tâm nguyện được biết trước “ngôi nhà vĩnh hằng” của mình

“Giữa thời đại người thừa, đất thiếu như hiện nay, việc mua được một phần đất nghĩa trang ưng ý cho cha mẹ không phải là việc dễ dàng, bởi người con nào cũng muốn cha mẹ được yên nghỉ trong những khu đất tốt về phong thủy, địa lý hay thiên nhiên. Bởi vậy dịp Vu Lan báo hiếu, gia đình tôi đã đi tìm một khu đất mộ rộng đẹp để ba mẹ được yên lòng”, anh Võ Thái Quân (quận 4, TP.HCM) chia sẻ.

Chia sẻ về việc chọn đất nghĩa trang sớm, anh Quân thẳng thắn: “Nếu chờ đến khi cha mẹ nằm xuống mới lo việc này thì rất cập rập, cũng không biết được ba mẹ có hài lòng về “ngôi nhà thứ hai” này hay không. Ba mẹ tôi đã nhiều tuổi nhưng tư tưởng rất hiện đại, các cụ luôn muốn biết mình được an nghỉ ở đâu, có được nằm cạnh nhau khi nhắm mắt xuôi tay hay không… Vì vậy, việc chọn một nơi an nghỉ cho ba mẹ là trách nhiệm của phận làm con như tôi”.

Bà Dương Thị Thu Chính, đại diện Hoa viên sinh thái nghĩa trang cao cấp Sala Garden cho biết: “Những năm gần đây, rất nhiều gia đình tại TP. HCM và các tỉnh lân cận đến Sala Garden tìm hiểu và chọn mua đất nghĩa trang như một món quà tặng phổ biến. Đa số khách hàng tăng vào những dịp như Tiết Thanh Minh, lễ Vu Lan hay dịp cuối năm. Khách hàng tìm mua đất nghĩa trang thường là chủ gia đình, chủ doanh nghiệp tầm từ 35 tuổi trở lên, họ mua cho ông bà, bố mẹ hay người thân của mình”.

Hoa viên sinh thái Sala Garden - điểm đến bình yên

Sở hữu nét đẹp thanh tịnh, bầu không khí trong lành, hoa viên nghĩa trang sinh thái Sala Garden mang đậm sắc thái tâm linh đặc trưng của người Việt.

Chỉ cách TP.HCM 30 phút di chuyển theo cao tốc Long Thành - Dầu Giây, cách sân bay quốc tế Long Thành 10 phút di chuyển, Sala Garden nằm ở vị thế đắc địa, nơi trung tâm của 3 thành phố lớn là TP.HCM, Vũng Tàu và Biên Hòa, thuận tiện cho con cháu có thể đến thăm viếng mộ phần ông bà, cha mẹ thường xuyên.

Sala Garden được quy hoạch đồng bộ, hoà hợp với thiên nhiên

Hoa viên nghĩa trang Sala Garden được xem là miền an lạc khi nằm trong vùng du lịch tâm linh với nhiều tu viện, nhà thờ, ngôi chùa lớn như chùa Bửu Hoa Ni Viện, giáo xứ Hiền Đức, Thiền viện Linh Chiếu, thiền viện Đạo Huệ… ; góp phần tạo nên một không gian an yên, trang nghiêm để người đã khuất được an nghỉ, người ở lại mỗi khi đến thăm viếng cũng thấy tâm thanh tịnh.

Theo đại diện dự án, Sala Garden sử dụng đất sinh phần 100% là đất liền thổ, có độ dốc cao nên không bị ngập khi trời mưa. Hoa viên nghĩa trang cao cấp này được đầu tư tới 600 tỷ đồng xây dựng đồng bộ kim tĩnh toàn bộ dự án ngay từ ban đầu; hệ thống xử lý khí mùi được đầu tư 120 tỷ đồng. “Đây là mong muốn của chủ đầu tư nhằm bảo vệ môi trường cũng như mang lại bầu không khí tốt lành nhất cho người thăm viếng tại nghĩa trang sau này”, đại diện hoa viên cho biết.

Hệ thống tiện ích, dịch vụ tại Sala Garden được nghiên cứu dựa trên đời sống văn hóa tâm linh của người Việt và kết hợp công nghệ châu Âu hiện đại

Nơi đây, mọi tiện ích đều được thiết kế hiện đại và luôn chú trọng đến yếu tố tâm linh. Có thể kể đến Cổng trời, Quảng trường trung tâm, đồi Tự Tại, hồ Tịnh Tâm, công viên với 20.000 cây Sala, tháp Chuông, khu lưu trú qua đêm dành cho người thân… Đến với Hoa viên sinh thái Sala Garden, những mối ưu tư về thủ tục ma chay được giảm thiểu với đầy đủ các dịch vụ bao gồm: hỏa táng, an táng, khu tang lễ, khu tưởng niệm, khu lưu giữ tro cốt, khu lưu trú qua đêm...

Những người xây dựng hoa viên nghĩa trang sinh thái Sala Garden kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành điểm đến bình yên của một đời người, góp phần lưu giữ, kế thừa, tiếp nối truyền thống, tôn vinh lòng biết ơn, đạo hiếu của con cái đối với bậc sinh thành.

