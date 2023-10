Chính xác

Theo Chỉ số Hòa bình Toàn cầu năm 2023 do Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP) có trụ sở tại Úc công bố, Iceland đứng đầu danh sách những quốc gia yên bình nhất thế giới. Mức độ yên bình được đo lường trên 3 lĩnh vực gồm: Xung đột trong nước và quốc tế đang diễn ra; An toàn và an ninh xã hội; Quân sự hóa. Xếp sau Iceland là Đan Mạch và Ireland.

Theo Viện Kinh tế và Hòa bình, thế giới hiện nay kém yên bình hơn đáng kể so với năm 2008. Có 7 trong số 10 quốc gia yên bình nhất trên thế giới là ở châu Âu. Việt Nam xếp thứ 41 trong danh sách 163 quốc gia và vùng lãnh thổ, đứng thứ 7 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.