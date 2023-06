Sức hút của các ngôi sao âm nhạc thế giới trên sân khấu Việt

Vài năm trở lại đây, Việt Nam đang trở thành điểm đến của nhiều ngôi sao quốc tế với sự cuồng nhiệt của giới hâm mộ, trong đó không thể không nhắc tới sự xuất hiện của huyền thoại âm nhạc Mỹ John Legend và nữ danh ca Christina Aguilera tại các lễ trao giải VinFuture trong hai năm qua.

Các fan hâm mộ từng đứng ngồi không yên khi các nhóm nhạc quốc tế đình đám một thời như The Moffatts, A1, 911, Blue… tới Việt Nam biểu diễn. Tháng 10/2015, Joss Stone, giọng ca dòng nhạc Soul nước Anh từng đoạt giải Grammy đến Việt Nam lưu diễn trong một lễ hội âm nhạc.

Với các fan K-Pop, World Tour Super Show 9 tại TP. HCM của nhóm nhạc Super Junior và hai đêm diễn tại Hội An của dàn sao K-Pop đình đám TAEYANG, BoA, Aespa, Hyoyeon... vừa qua đã làm nóng mọi diễn đàn fan hâm mộ nhạc Hàn. Mới đây nhất, nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc - Black Pink đã xác nhận sẽ chọn Hà Nội là điểm lưu diễn vòng quanh thế giới vào cuối tháng 7.

Nhắc tới K-Pop, không thể bỏ qua những lần biểu diễn tại Việt Nam của nam diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Bi Rain. Chàng ca sĩ từng được tạp chí Times của Mỹ xếp vào danh sách "100 người ảnh hưởng nhất hành tinh" lần đầu sang Việt Nam năm 2006 và sau đó, các năm 2009, 2016, 2019, anh trở lại trong các chương trình ca nhạc lớn. Đây cũng là một trong những ngôi sao Hàn Quốc được hâm mộ nhất tại châu Á và Việt Nam.

Các sự kiện có sự xuất hiện của các ngôi sao quốc tế luôn hấp dẫn bởi danh tiếng và đẳng cấp âm nhạc khác biệt. Hầu hết các chương trình đều xảy ra tình trạng cháy vé từ rất sớm, cho thấy sức hút đặc biệt của những ngôi sao âm nhạc thế giới đối với giới hâm mộ Việt.

“Bom tấn” Charlie Puth và đỉnh cao âm nhạc đương đại

“Cháy vé” cũng là câu chuyện đang diễn ra với lễ hội âm nhạc 8Wonder, nơi hitmaker hàng đầu của âm nhạc đương đại Charlie Puth sẽ trình diễn hơn 75 phút với 7 hitmakers dòng nhạc trẻ Việt Nam là Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, HieuThuHai, Mono, Tlinh, Amee, DJ Mie. Không ít người đang chờ đợi một màn kết hợp đỉnh cao giữa nghệ sĩ Việt và giọng ca ngọt ngào của “hoàng tử hát tình ca” Charlie Puth trên sân khấu tại đảo Hòn Tre, Nha Trang ngày 22/7 tới đây.

Nhìn lại lịch sử, Charlie Puth là ngôi sao quốc tế hiếm hoi đến Việt Nam trình diễn ở thời kỳ đỉnh cao rực rỡ nhất của sự nghiệp. Anh sẽ không trình diễn trong thời gian hạn định với vai trò khách mời mà sẽ là giọng ca chính - headliner hot nhất của lễ hội âm nhạc đỉnh cao này.

Không chỉ nổi tiếng với những màn kết hợp tuyệt vời với các nghệ sĩ quốc tế như “See you again” hát cùng Wiz Khalifa trong phim Furious 7, song ca bản nhạc tỉ view “We don’t talk anymore” cùng Selena Gomez, Charlie Puth còn sở hữu “gia tài khủng” những bản solo đắt giá. Năm 2017, Attention nhanh chóng chiếm lĩnh tophit mọi nền tảng âm nhạc trực tuyến và trở thành một trong những đĩa đơn solo thành công nhất của Charlie. One call away - bản hit nằm trong album “Nine Track Mind” hay How long, Cheating on you, Dangerously… đều là các ca khúc của Charlie được yêu thích trên toàn cầu và hoàn toàn có khả năng được mang đến đại nhạc hội8Wonder với những bản phối mới toanh.

Album mới nhất “Charlie” của “ông hoàng tạo hit” đã có hơn 1 tỉ lượt phát trực tuyến toàn cầu và được khen ngợi từ giới chuyên môn trên khắp thế giới với những giai điệu đi vào lòng người Light Switch, Smells Like Me, I Don't Think That I Like Her, Loser... Trong đó, bản hit Left and Right chứng minh khả năng đón đầu làn sóng KPop khi anh quyết định song ca với Jungkook của nhóm nhạc đình đám BTS. Giai điệu của bài hát thật sự mang đậm không khí lễ hội mùa hè và khiến hàng triệu khán giả “phát cuồng” trên mọi nền tảng.

Đại diện của Charlie Puth đã xác nhận, tất cả những ca khúc đình đám này đều nằm trong setlist của tour lưu diễn vòng quanh thế giới mới nhất “Charlie Live Experience” đang “làm mưa làm gió” tại các quốc gia hitmaker này đặt chân đến.

Phong cách âm nhạc đa dạng từ Dance-Pop, Pop Soul đến Contemporary R&B và gia tài ca khúc đồ sộ, Charlie Puth hứa hẹn là thỏi nam châm dẫn dắt khán giả thăng hoa qua những “kỳ quan cảm xúc không giới hạn - Infinity Woder” trong một lễ hội không chỉ có âm nhạc là tâm điểm mà còn sở hữu hàng loạt trải nghiệm giải trí thời thượng.

Lễ hội âm nhạc của những “kỳ quan cảm xúc không giới hạn” 8Wonder Sân khấu của 8Wonder được thiết kế theo tiêu chuẩn biểu diễn quốc tế với ý tưởng độc đáo về một thế giới đại dương vô cực giữa quảng trường Wonder Square rộng 10.400m2, sở hữu tầm nhìn 180 độ hướng ra vịnh biển Nha Trang. Nơi đây xứng danh là bệ phóng để du khách chạm đến đỉnh cao âm nhạc quốc tế, mãn nhãn với những màn trình diễn của dàn sao Vpop vươn tầm thế giới. Không chỉ được trải nghiệm trọn vẹn lễ hội âm nhạc đình đám, du khách còn có thể trải nghiệm chuỗi hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội biển quốc tế WonderFest 2023 tại Nha Trang như trình diễn carnival, cuộc thi cosplay, cuộc thi flashmob, liên hoan Âm nhạc Indie, các vũ điệu Hawaii, các trải nghiệm giải trí nước đầy hứng khởi cùng âm nhạc DJ… Chuỗi sự kiện hội hè bùng nổ này sẽ là khởi đầu hoàn hảo để Lễ hội biển quốc tế thường niên WonderFest ra mắt du khách năm châu.

Thế Định