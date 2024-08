Tập này, 30 anh tài - 8 nhà nhỏ - sáp nhập thành 4 nhà lớn gồm nhà Cá lớn, nhà Chín muồi, nhà Mứt gừng và nhà Trẻ.

Nhà Trẻ gồm Đinh Tiến Đạt, Tiến Luật, Hà Lê, Quốc Thiên và Rhymastic thi đầu tiên với ca khúc Thu hoài (sáng tác: Hoài Thanh, 14 Casper). Họ hóa thành ngư dân, rời vợ con ra khơi mưu sinh và đương đầu với sóng dữ.

Đối kháng nhà Trẻ là nhà Cá lớn gồm Tuấn Hưng, Đăng Khôi, Thanh Duy, Trọng Hiếu và Soobin với bài Là anh đó (sáng tác: Andiez) gửi thông điệp trân trọng người yêu thương.

Trọng Hiếu xúc động chia sẻ về người bố đã khuất: "Bố đã đi rồi, tôi không hoàn thành được nhiệm vụ đó nữa rồi. Nhưng tôi biết bố không bao giờ trách mình, chỉ mong tôi đủ mạnh mẽ để che chở cho mẹ, chị gái và gia đình”. Kết quả, nhà Trẻ thắng.

Với bài Anh sẽ nhớ mãi (nhạc: Đức Trí, lời: Bằng Kiều), nhà Chín muồi gồm Bùi Công Nam, Tăng Phúc, Neko Lê, Thiên Minh và BB Trần lần đầu tập trung vào phần hát thay vì chiêu trò sân khấu.

Hồng Sơn nén đau thể hiện màn múa đương đại. Ảnh: NSX

Đối thủ của họ - nhà Mứt gừng gồm nhiều giọng hát tốt như Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Phạm Khánh Hưng, Đỗ Hoàng Hiệp và Trương Thế Vinh nhưng thiếu các vai trò còn lại như trình diễn, rap, xây dựng tiết mục, thậm chí là "không có người trẻ". Dù vậy, nhà Mứt gừng vẫn thắng nhà Chín muồi.

Lượt thi kế tiếp, nhà Mứt gừng gây chú ý khi cho 2 anh tài Hồng Sơn và Duy Nhất hóa thân thành đối thủ - Soobin và Cường Seven - trong tiết mục Triệu lý do (sáng tác: Nguyễn Bảo Trọng, Thiều Bảo Trâm).

Phạm Khánh Hưng tiết lộ Hồng Sơn bị đứt dây chằng đầu gối, không thể đứng lâu hay ngồi xổm, mỗi lần tập nhảy đều đau đớn. Lần đầu, cựu danh thủ đọc rap, múa đương đại.

Diễn xong, Hồng Sơn cảm ơn Soobin - người anh "thần tượng, ngưỡng mộ", thừa nhận cố gắng hết sức vẫn chưa đạt được 1/10 phong độ của đàn em.

Đối kháng nhà Mứt gừng là nhà Cá lớn gồm Tự Long, Thanh Duy, Soobin, Cường Seven và Jun Phạm với mash-up Đường xa ướt mưa - Đừng qua lối đó (sáng tác: Đức Huy, Võ Thiện Thanh). Họ hóa thành học sinh, thể hiện phần ngây thơ trong mình.

Tự Long ôm Hồng Sơn phút chia tay. Ảnh chụp màn hình

Lượt đấu tiếp theo, nhà Trẻ gồm Đinh Tiến Đạt, Binz, Hà Lê, Quốc Thiên và Duy Khánh thể hiện bài Trái đất ôm mặt trời (sáng tác: Kai Đinh, Grey D).

Về thông điệp bảo vệ hoài bão và sống thật với cảm xúc, Duy Khánh nói mình dễ khóc, nhiều người không hiểu anh thường bàn tán tiêu cực. Dù vậy, anh không ngại rơi nước mắt, cảm thấy hạnh phúc và cho rằng việc khóc là “tấm khiên” bảo vệ cảm xúc của mỗi người.

Đối kháng nhà Trẻ là nhà Chín muồi với bài Let me feel your love tonight (sáng tác: Rhymastic). Các anh tài S.T Sơn Thạch, Kay Trần, BB Trần, Thiên Minh và Liên Bỉnh Phát chọn trình diễn sexy với sân khấu nước.

Kết thúc tập 8, nhà Mứt gừng và nhà Trẻ rơi vào nguy hiểm, các anh tài tiến hành bỏ phiếu kín chọn người ra về. Kết quả, cựu danh thủ Hồng Sơn và ca sĩ Hà Lê chính thức dừng chân.

Tiến Luật tiết lộ Hồng Sơn đã dự tính, sắp xếp điều này nhằm bảo vệ các đồng đội. Anh nói "đủ mệt, đủ vui" nên chọn ra về. Các anh tài ở lại dùng động tác giơ tay chào cờ tiễn cựu danh thủ.