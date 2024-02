Đây là ngân hàng tiếp theo sau BIDV rao bán khoản nợ của Xuyên Việt Oil.

Theo thông báo của Agribank, khoản nợ của Xuyên Việt Oil tại ngân hàng này được hình thành từ Hợp đồng tín dụng số 1400LAV202201197 ngày 28/07/2022 và các phụ lục hợp đồng kèm theo.

Tổng giá trị khoản nợ tạm tính đến ngày 25/1/2024 là 92,677 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc 77,895 tỷ đồng; dư nợ lãi, lãi quá hạn, lãi chậm trả tạm tính đến ngày 25/1 là 14,782 tỷ đồng.

Số tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 26/1 cho đến khi Xuyên Việt Oil thanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh Láng Hạ.

Giá khởi điểm của khoản nợ là 92,677 tỷ đồng, tương đương tổng giá trị của khoản nợ. Giá bán chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác phải nộp theo quy định.

Khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy.

Tài sản đảm bảo cho khoản vay của Xuyên Việt Oil tại Agribank gồm 3 quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 77/9, số 77/10, số 77/5 Huỳnh Tịnh Của, phường 8, quận 3, TP.HCM; 1 quyền sử dụng đất tại thôn 1, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, BIDV cũng rao bán các khoản nợ của doanh nghiệp này.

Xuyên Việt Oil đang có các khoản nợ tại một số ngân hàng thương mại, với tổng dư nợ khoảng 5.500 tỷ đồng.

Ngoài khoản nợ hơn 92 tỷ đồng tại Agribank, doanh nghiệp này còn có khoản nợ 815 tỷ đồng tại một ngân hàng TMCP nhà nước.

Ngoài ra, Xuyên Việt Oil có dư nợ hơn 2.000 tỷ đồng theo hợp hai hợp đồng tín dụng ký kết giữa công ty và BIDV Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Trong đó, một khoản vay trị giá 789 tỷ đồng và khoản còn lại 1.365 tỷ đồng. Các khoản nợ này đều được ngân hàng đưa vào diện nợ xấu.

Bên cạnh đó, Xuyên Việt Oil cũng nợ 1.450 tỷ đồng tại SHB, bao gồm khoản vay gần 953 tỷ đồng và 60,8 triệu USD. Tương tự, khoản nợ này cũng đã được SHB đưa vào diện nợ xấu.

Xuyên Việt Oil có trụ sở chính tại 465-467 Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, từng là đầu mối xăng dầu lớn.

Doanh nghiệp này nhiều năm là đối tác thường xuyên của hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Dung Quất. Thị phần chủ yếu của doanh nghiệp này nằm tại một số tỉnh khu vực Tây Nguyên và TP.HCM.

Liên quan đến Xuyên Việt Oil, ngày 8/9/2023, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an (A09) khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Cơ quan an ninh điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai bà: Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Xuyên Việt Oil, Nguyễn Thị Như Phương - Phó giám đốc Xuyên Việt Oil, về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Mở rộng điều tra vụ án, từ giữa tháng 12/2013, Cơ quan an ninh điều tra đã liên tiếp khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với một số cá nhân. Đó là ông Lê Đức Thọ (Cựu Bí thư tỉnh ủy Bến Tre) bị khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Ngày 19/12/2023, ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM (nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) bị khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra tội “Nhận hối lộ”.

Ngày 21/12/2023, cơ quan An ninh điều tra cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.