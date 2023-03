Tâm An Nhà báo

Sáng nay vừa đến cơ quan, chị Mai Thị Ngọc Diễm ở Nguyên Hồng (Đống Đa, Hà Nội) nhận được điện thoại của shipper báo giao dâu tây. Chị khoe, đây là 3 hộp dâu tây hana size Vip chị đặt mua vào nửa đêm qua, giá chưa đến 200.000 đồng một set 3 hộp, chia ra chỉ 133.000 đồng/kg.

Theo chị Diễm, đây là mức giá rẻ chưa từng có. Bởi cách đây gần một tháng cũng mua size này nhưng phải trả 450.000 đồng/kg. Còn thời điểm đó, giá dâu Vip lên tới gần 1 triệu đồng/kg.

Hay như dâu bi to, chị trước chị mua 120.000 đồng/kg thì cách đây hai ngày giá chỉ 70.000 đồng/kg. Chất lượng dâu cũng ngon ngọt hơn hẳn đầu mùa.

Các loại dâu tây được rao bán la liệt tại chợ (Ảnh: Tâm An)

“Dâu bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh được vài ngày nên tranh thủ giá rẻ tôi mua nhiều về tích trữ ăn dần. Đợt này mua chưa ăn hết lại đặt mua tiếp đợt sau. Trong nhà lúc nào cũng có dâu tây”, chị nói.

Ghi nhận trên thị trường, dâu tây hana trồng ở Sơn La được rao bán la liệt, đỏ rực chợ. Một số cửa hàng trái cây còn rao bán và chốt đơn khách mua dâu tây online xuyên đêm.

Đáng chú ý, dâu tây dịp này không những đổ bộ chợ với số lượng lớn mà giá còn rẻ chưa từng có. Cụ thể, dâu size Vip quả to như rẻ quạt, giá đầu mùa gần 1 triệu đồng/kg thì nay giảm còn 125.000-150.000 đồng/kg; dâu size to từ mức giá 450.000-500.000 đồng/kg nay còn 100.000-110.000 đồng/kg; dâu bi to giá 200.000-250.000 đồng/kg giảm về mức 60.000-70.000 đồng/kg.

Chị Lê Thị Thu Nga, nhân viên bán hàng tại một chuỗi cửa hàng trái cây lớn ở Hà Nội, cho biết, giá dâu tây Sơn La ngày càng rẻ do rộ vụ thu hoạch. Theo chị, thời điểm này, dâu tây đang có giá rẻ nhất từ trước tới nay.

Những trái dâu tây rẻ quạt size Vip trước có giá gần 1 triệu đồng nay giảm còn 125.000-150.000 đồng/kg (Ảnh: Tâm An)

Cách đây gần một tháng, dù đã giảm mạnh so với đầu vụ nhưng dâu tây size Vip vẫn 400.000-550.000 đồng/kg, nay cửa hàng đang bán 135.000 đồng/kg.

Dâu Vip cũng không hiếm và phải săn mua như trước. Dịp này cửa hàng về số lượng lớn nên lúc nào cũng có sẵn, khách đặt mua sẽ được giao hàng ngay. “Như hôm qua, 15 tấn dâu tây size Vip và size to về kho của cửa hàng. Nhân viên được chia ca chốt đơn khách đặt xuyên đêm”, chị tiết lộ.

Theo chị Trương Thị Cẩm Hương, chủ cửa hàng trái cây ở Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội), dâu tây đang chính vụ thu hoạch nên trái chín đỏ, ngọt lịm và thơm. Đặc biệt, giá dâu tây còn giảm mạnh so với tháng 2.

“Tôi bán dâu tây Sơn La đã 4 năm, nhưng đây là vụ dâu có giá rẻ nhất”, chị nói. Nhớ lại khoảng 3 năm trở về trước, dâu tây trồng ở Sơn La hiếm, chị muốn lấy sỉ từ các nhà vườn thì phải “xếp hàng” chờ cả tuần mới tới lượt. Bây giờ diện tích dâu tây tăng mạnh, cung nhiều nên hàng ngày nào cũng về.

Dịp này giá rẻ, khách đặt mua ăn nhiều. Lượng dâu tây chị nhập về cũng tăng mạnh. Từ con số 40-50kg dâu mỗi chuyến, nay chị Hương nhập trên dưới 1 tạ hàng mỗi chuyến. Dâu tây về đều đặn theo ngày, hàng về tới đâu bán hết tới đó.

Một ngày HTX dâu tây Xuân Quý xuất bán 50 tấn quả (Ảnh: NVCC)

Trao đổi với PV. VietNamNet, ông Nguyễn Văn Nam - Giám đốc HTX dâu tây Xuân Quý ở Mai Sơn (Sơn La) - thừa nhận, ông trồng dâu tây gần chục năm nay nhưng chưa bao giờ giá rẻ như hiện tại.

“Diện tích tăng mạnh, cung vượt cầu lại đang rộ vụ thu hoạch nên dâu rớt giá mạnh”, ông nói. Theo đó, dâu của HTX thu hái đang bán sỉ với giá 90.000 đồng/kg hàng Vip, dâu to bán 70.000 đồng/kg, cỡ nhỡ 50.000 đồng còn dâu bi chỉ 30.000 đồng/kg. So với thời điểm đầu vụ, giá dâu tây giảm còn 1/3.

Hôm qua, riêng HTX dâu tây Xuân Quý thu hái được 50 tấn dâu để đổ sỉ cho các đầu mối. Ngoài xuất bán cho các siêu thị, cửa hàng trái cây, dâu được chất đầy lên 15 xe tải chở xuống chợ Long Biên bỏ sỉ.

Dâu tây Sơn La cho thu hoạch đến hết tháng 4 mới kết thúc vụ. Tuy nhiên, thời điểm dâu chín rộ và cho sản lượng cao nhất chỉ kéo dài khoảng 7 ngày nữa. Với diện tích 230ha, sản lượng dâu tây cả vùng Cò Nòi (Mai Sơn) thu hái mỗi ngày có thể lên tới 140 tấn.

“Những ngày này nắng đẹp, dâu chín đỏ căng mọng, ngọt lịm. Đây cũng là thời điểm dâu tây có chất lượng thơm ngon nhất vụ”, ông chia sẻ.