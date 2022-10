'Đấu trí' tập 61: Đại uý Vũ bất ngờ bị đình chỉ công tác

Trong tập 61 Đấu trí lên sóng tối 11/10, Vũ (Thanh Sơn) được anh rể mời nhậu một bữa nhờ can thiệp vụ chạy án cách đây không lâu và bất ngờ nhận đơn tố cáo. Ban thường vụ Đảng uỷ công an tỉnh Đông Bình đã họp gấp và quyết định tạm đình chỉ công tác của Vũ để chờ xác minh việc nhận chạy án và tráo đổi vật tư xây dựng của Thiện - anh rể Vũ. Thủ trưởng công an công an yêu cầu Vũ phải bàn giao toàn bộ tài liệu liên quan đến TN Mobile cho Thượng tá Bàng (Hồng Quang).

Vũ quyết định giấu kín chuyện mình bị đình chỉ công tác mà không nói với Lam (Lương Thu Trang) khiến mẹ anh (Tú Oanh) rất thắc mắc. "Mẹ không hiểu nổi con. Lam nó sắp làm vợ của con, những việc như thế này nó cần phải biết. Con cứ tận tâm tận lực như thế họ có ghi nhận con đâu. Bây giờ muốn họ đình chỉ con đấy. Đã thế nhân chuyện này con nghỉ luôn đi", bà Hạnh nói. Vũ chán nản nói sẽ nói với Lam sau và hỏi thăm về chị gái.

Ở diễn biến khác, Hoàng Đức (Vĩnh Xương) tiếp tục gặp gỡ nhóm lợi ích và bị chất vấn chuyện làm ăn. Tuy nhiên Đức lập tức chỉ mặt đồng minh dằn mặt và nhắn nhủ tới boss: "Các anh đang đùa với lửa đấy! Tôi không có thời gian nói đùa với các anh. Về nói với boss, của chung của riêng tôi phân chia rất sòng phẳng, muốn nói gì nói trực tiếp với tôi".

Thượng tá Bàng đứng sau vụ Vũ bị đình chỉ công tác? Chi tiết tập 61 Đấu trí lên sóng VTV1 tối 11/10.