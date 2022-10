'Đấu trí' tập 65: Lộ thân phận thật mạnh hơn cả 'boss' của bố vợ tương lai Vũ

Trong tập 65 Đấu trí lên sóng tối nay, ngày 19/10, nhóm lợi ích tiếp tục họp bí mật và Hoàng Đức (Vĩnh Xương) nói rất cần sự có mặt của boss hoặc chí ít ông ta phải ra tay xử lý những nguy cơ tiềm ẩn của anh em. Đức nói với Đông (Chí Huy) lần này khá thất vọng.

Đông đáp: "Anh không phải nhắc vì boss đã tìm ra phương án giải quyết mọi việc gọn gàng. Nhưng sớm muộn gì chú vợ anh cũng bị khởi tố. Tất cả mọi việc anh em trong nhóm làm đều đã được che trên chắn dưới cả rồi. Anh thừa biết chuyện đầu tư phần lớn là do cảm tính. Chính vì do cảm tính nên cơ quan điều tra sẽ không thể nào nắm bắt được. Nhưng tất cả những chuyện ông Hoàng làm nó lại quá chân thực. Biết đâu chính ông ta đang đâm sau lưng anh đấy anh Đức ạ". Tuyên bố này của Đông khiến Đức nổi giận, đòi đưa báo cáo.

Dượng Hùng (Hồ Phong) có cuộc gặp riêng với vợ chủ tịch Phát (Hoàng Xuân) và nói đưa Hoàng Đức ra khỏi Đông Bình càng xa càng tốt, mang theo các rắc rối hiện tại. "Chị hiểu ý em chứ?", ông Hùng hỏi. Khi vợ ông Phát nói Đức đang giúp dượng của Lam kết nối lên trên, ông Hùng nói bà quá lo xa. "Con rể cựu bí thư mà sợ không có lực đẩy. Em thấy anh có đủ năng lực và nhiệt huyết. Còn bây giờ nếu chị cần 1 tiếng nói có trọng lượng từ trung ương, để em thu xếp".

Đại tá Trần Giang (NSND Trung Anh) và Vũ (Thanh Sơn) có cuộc nói chuyện riêng. Đại tá Giang chỉ đạo từ ông Hoàng (Trần Nhượng) muốn làm rõ mối quan hệ giữa quỹ Đông An, công ty Alpha và TN Mobile. Ông nói đã biết lãnh đạo ra nhiệm vụ cho Vũ và trước sau hai mũi cũng gặp nhau ở một điểm. "Để đảm bảo tính khách quan, việc điều tra dòng tiền từ Đông An chạy vào Dược Hùng Đơn sẽ do anh An đảm nhiệm", đại tá Giang nói. Vũ liền hỏi: "Chú có thông tin gì mới rồi ạ?"

Đại tá Giang có tiết lộ thông tin Vũ cần biết? Cả chú cháu Đức sẽ bị khử? Chi tiết tập 65 Đấu trí lên sóng VTV1 tối 19/10.