Thái Nguyên đầu tư gần 3.800 tỷ làm đường liên vùng Thái Nguyên-Bắc Giang-Vĩnh Phúc

Dự lễ khởi công có Bộ trưởng GT-VT Nguyễn Văn Thể, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái - Tư lệnh Quân khu 1, ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng và các ban, ngành của tỉnh Thái Nguyên.

Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc có tổng mức đầu tư 3.781 tỷ đồng với tổng chiều dài 42,55Km, gồm 2 đoạn: Đoạn 1 dài hơn 4 km, kết nối với tỉnh Bắc Giang, điểm đầu từ cầu Hòa Sơn, phường Đông Cao (TP. Phổ Yên) đến điểm cuối giao với đường Vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội. Đoạn 2 dài hơn 38 km, gồm tuyến chính nối từ nút giao Yên Bình (TP. Phổ Yên) đến Tỉnh lộ 261 thuộc huyện Đại Từ và 2 tuyến nhánh nối với tỉnh Vĩnh Phúc.

Tuyến đường được đầu tư xây dựng với mục tiêu liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang thông qua 5 tuyến đường cao tốc; kết nối trực tiếp cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên với Khu du lịch Quốc gia hồ Núi Cốc và Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa; tạo quỹ đất, đẩy mạnh thu hút đầu tư cho phát triển công nghiệp, đô thị, du lịch, dịch vụ tại các khu vực: TP. Phổ Yên, huyện Đại Từ, khu vực sườn Đông Tam Đảo…

Theo kế hoạch, tuyến đường được triển khai thi công trong vòng 30 tháng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024 và bàn giao, đưa vào sử dụng trong quý II/2025. Nhà thầu thi công Tuyến đường là Liên danh Tổng công ty 319 - Công ty CP Đầu tư năng lượng Xây dựng Thương mại Hoàng Sơn - Công ty TNHH MTV Minh Đăng.

Bộ trưởng GT-VT Nguyễn Văn Thể phát biểu tại sự kiện

Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ là một điểm nhấn quan trọng về hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang.

Phát biểu tại lễ khởi công, Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc không chỉ là dự án trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên mà còn là dự án giao thông trọng điểm của cả vùng trung du miền núi phía Bắc. Dự án có tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt đối với phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của các địa phương trong vùng nói chung và Thái Nguyên nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng phát biểu tại sự kiện

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng; phát huy tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt để việc thi công dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Bộ GT-VT cam kết luôn đồng hành với tỉnh Thái Nguyên trong quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc để dự án hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, phát huy hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng ghi nhận, biểu dương và đặc biệt bày tỏ sự cảm ơn những người dân trong vùng dự án đã đồng thuận, khẩn trương bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư tổ chức thi công dự án.

Ông Hùng yêu cầu UBND TP.Phổ Yên, huyện Đại Từ và các xã trong vùng dự án tích cực hoàn thành giải phóng mặt bằng phần còn lại; phối hợp thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tài sản trong quá trình thi công; đồng thời tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án.

Ông Hùng đề nghị nhà thầu thi công phát huy tối đa năng lực và kinh nghiệm, tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, triển khai thi công ngay sau khởi công; áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng, bảo đảm yêu cầu về chất lượng công trình, an toàn lao động, an toàn giao thông và an ninh trật tự trong quá trình thi công; hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của công trường đến sản xuất và đời sống của người dân trong khu vực…

