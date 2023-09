Theo tìm hiểu, để nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, đầu tháng 4/2023, UBND tỉnh Bình Định có văn bản gửi Bộ GTVT kiến nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ Dịch vụ công “Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Theo UBND tỉnh Bình Định, qua tìm hiểu, một trong những nguyên nhân người dân không thực hiện thủ tục “Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp” theo phương thức trực tuyến là trình tự, thủ tục chưa thực sự thuận lợi, người dân vẫn phải nộp 2 thành phần hồ sơ điện tử Giấy phép lái xe và CMND (hoặc Căn cước công dân) trong khi các thành phần hồ sơ này đã có trong Cơ sở dữ liệu dùng chung. Để tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến theo yêu cầu của Đề án 06, tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét một số nội dung sau: 1. Đơn giản hóa thành phần hồ sơ đối với thủ tục hành chính “Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp” theo hướng loại bỏ 02 thành phần hồ sơ là Giấy phép lái xe và Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân vì thông tin của 2 thành phần hồ sơ nêu trên đã có trong Cơ sở dữ liệu của ngành và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 2. Cho phép tích hợp, kết nối dữ liệu giữa Hệ thống phần mềm cấp đổi giấy phép lái xe của Cục Đường bộ Việt Nam với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh (VNPT-iGate) để chia sẻ thông tin về kết quả giải quyết hồ sơ cấp giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm phục vụ cho công tác theo dõi, quản lý, tổng hợp số liệu của tỉnh.