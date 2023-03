Ngày 7/3, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng phát đi thông báo về việc thi hành kỷ luât đảng viên và thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Thành uỷ khai trừ đảng với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Như đã đưa tin, ông Đỗ Hữu Ca ( 65 tuổi), nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 22/2.

Hai ngày sau, lãnh đạo quận Hải An (Hải Phòng) xác nhận với VietNamNet, cấp thẩm quyền đã có văn bản đình chỉ sinh hoạt đảng của ông Đỗ Hữu Ca. Khi chưa bị bắt, ông Đỗ Hữu Ca sinh hoạt ở Chi bộ Đảng tổ dân phố Kiều Sơn, Đảng bộ phường Đằng Lâm, quận Hải An.

Theo diễn biến vụ việc, Công an Quảng Ninh bắt ông Đỗ Hữu Ca để mở rộng điều tra vụ án Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước do vợ chồng Trương Xuân Đước (52 tuổi), ngụ phường Đằng Hải, quận Hải An cầm đầu.

Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, ông Trương Xuân Đước đã thành lập nhiều công ty "ma" để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép với số tiền giao dịch lớn.

Nhà riêng ông Đỗ Hữu Ca tại phường Đằng Lâm

Theo cơ quan công an, ông Ca đã nhận 35 tỷ đồng của Trương Xuân Đước, với mục đích "chạy án" khi người này bị Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra. Sự việc bị phát hiện, ông Ca khai "không đưa tiền cho ai" mà giữ lại, hiện số tiền trên đã nộp lại cho cơ quan điều tra.