Hải Phòng làm quy trình đình chỉ sinh hoạt Đảng với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Sáng nay (24/2), trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo quận Hải An cho biết, quận ủy đang tiến hành các bước theo quy định để đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca.

Ông Đỗ Hữu Ca là đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn, Đảng ủy phường Đằng Lâm, thuộc Quận ủy Hải An.

Theo vị lãnh đạo này, Quận ủy Hải An đã nhận được thông báo của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Đỗ Hữu Ca.

Trụ sở công ty của nghi can Trương Xuân Đước là bãi đất trống

Ủy ban Kiểm tra, Quận ủy Hải An đang trao đổi thông tin với Công an tỉnh Quảng Ninh và xin hướng dẫn của Thành ủy Hải Phòng về quy trình, thủ tục, thẩm quyền cũng như các bước theo để đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca.

Năm 2021, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện sai phạm trong đấu thầu mua bán vật tư, thiết bị xảy ra tại một doanh nghiệp lớn ở tỉnh Quảng Ninh. Quá trình điều tra, ngoài nội dung sai phạm nêu trên, cơ quan điều tra cũng làm rõ thêm đường dây mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế.

Ôn Đỗ Hữu Ca bị bắt vì có liên quan đến đối tượng Trương Xuân Đước, ông trùm của đường dây buôn bán hoá đơn tại Hải Phòng và Quảng Ninh.

Bị can này lập ra nhiều công ty ma để nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ, mua bán hóa đơn.

Khi biết mình và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979) đang nằm trong "tầm ngắm" của Công an tỉnh Quảng Ninh, do có mối quan hệ thân thiết với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, đối tượng đã nhờ giúp chạy án. Gia đình và Đước mang tới nhà ông Ca số tiền lớn lên tới hàng chục tỷ đồng để nhờ “ông anh” gỡ tội.

Nhà riêng của ông Đỗ Hữu Ca

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố, tạm giam các bị can Trương Xuân Đước (SN 1971) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979, là vợ Đước), Trương Văn Nam (SN 1990) đều trú tại TP Hải Phòng về tội mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ. Ngoài ra, lực lượng chức năng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can khác về tội trốn thuế.

Ông Đỗ Hữu Ca cũng bị bắt tạm giam 4 tháng. Số tiền Đước đưa ông Ca để “chạy án” đã được giao nộp lại cho Công an Quảng Ninh để phục vụ công tác điều tra.