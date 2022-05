Đề nghị triệu tập bà nội bé gái 8 tuổi bị cha và ‘dì ghẻ’ bạo hành tới tòa

TAND TP.HCM vừa thụ lý hồ sơ và chuẩn bị lên lịch xét xử vụ bé Nguyễn Thái V.A. bị cha và “dì ghẻ” hành hạ tới chết tại căn hộ chung cư Topaz 2 Saigon Pearl (quận Bình Thạnh).

Ngay khi chuyển hồ sơ vụ án sang TAND TP.HCM, VKSND cùng cấp đã ký quyết định đề nghị Tòa án triệu tập 6 người đến dự phiên tòa xét xử 2 bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM).

Theo đó, 6 người được đề nghị triệu tập đến tham dự phiên tòa gồm: chị Nguyễn Thị H. (mẹ cháu A.), bà nội cháu A; bảo mẫu cháu A. và chị P. (giáo viên Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận 1) cùng 2 bảo vệ của bệnh viện nơi cháu A. được đưa đến cấp cứu.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái

Theo truy tố, cháu A. là con ruột của Thái và chị Nguyễn Thị H. Trong quá trình chung sống nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên tháng 8/2020, Thái và chị H. ly hôn, Thái được nuôi cháu A.

Đến tháng 9/2020, Thái đưa người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang về sống chung như vợ chồng tại chung cư Topaz 2 Saigon Pearl (quận Bình Thạnh).

Khoảng tháng 10/2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên cháu A. học trực tuyến tại nhà, Thái giao Trang ở nhà chăm sóc và dạy kèm cháu A.

Trong thời gian từ ngày 7-22/12/2021, Trang nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại (ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ dã man đối với cháu A. bằng nhiều cách thức khác nhau.

Có những ngày Trang đánh cháu A. trong tình trạng không mặc quần áo, quỳ gối và giơ hai tay lên cao, bắt cháu A. chui vào chuồng chó nhốt cùng với chó, quỳ gối trong chuồng chó.

Chứng kiến con gái bị người tình hành hạ dã man nhưng Thái không can ngăn mà còn cùng với Trang chửi mắng bé.

Đỉnh điểm là ngày 22/12/2021, suốt từ 14h tới 14h30, Trang bắt cháu A. quỳ làm bài tập để Trang kiểm tra bài.

Tiếp đó, chị ta còn không cho cháu A. mặc quần áo, sử dụng cây gỗ đánh mạnh liên tiếp, dồn dập vào người cháu A.

Dã man hơn, khi tay này mỏi thì Trang đổi tay kia đánh cháu bé. Khi bị đau tay, Trang mang bao tay vào tiếp tục đánh cháu A.

Chưa hả dạ, Trang còn dùng chân đạp, đá liên tục nhiều cái vào nhiều bộ phận trên người hoặc dùng tay đánh vào đầu, tát vào mặt cháu A. Vừa đánh, cô ta vừa chửi bới cháu bé.

Đến 18h cùng ngày thì cháu bé bất tỉnh, Trang điện thoại báo cho Thái. Cùng lúc, Thái vừa đi làm về đến nhà chạy vào sơ cứu cho cháu A., rồi cùng Trang đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu.

Biết rõ sự việc qua camera nhưng để che đậy hành vi tàn độc của mình và người tình, Thái xóa hết dữ liệu của 4 camera trong căn hộ.

Theo kết luận giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, nguyên nhân chết của cháu Nguyễn Thái Vân A. là do phù phổi cấp do sốc chấn thương.

VKS truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) về tội "Giết người", "Hành hạ người khác" và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) về tội "Hành hạ người khác", "Che giấu tội phạm".

Thanh Phương