Dự án tổ hợp căn hộ hàng hiệu The Grand Hanoi

The Grand Hanoi là một dự án căn hộ hạng sang, tọa lạc tại trung tâm phố cổ Hà Nội. Dự án được phát triển bởi Masterise Homes và quản lý bởi The Ritz Carlton - thương hiệu quản lý khách sạn danh giá hàng đầu thế giới. Đồng hành The Riz Carlton và chủ đầu tư Masterise Homes, Delta Group đảm nhận vai trò tổng thầu thi công của dự án này.

Các kỹ sư Delta trước dự án The Grand Hanoi trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: Delta Group

Tại dự án này, Delta Group tiếp tục phát huy thế mạnh về kết cấu, kỹ thuật và chất lượng xây dựng chuẩn mực qua phần hầm, thân, thô, đồng thời chú trọng đặc biệt tới tính thẩm mỹ khi hoàn thiện công trình.

Vẻ trang nhã, sang trọng của The Grand Hanoi được tạo nên từ sự kết hợp tinh tế giữa vẻ đẹp của kiến trúc cổ điển và đường nét thiết kế hiện đại, mang đậm phong cách Haussmann - trường phái kiến trúc đã đưa thủ đô Paris (thời Napoleon III) trở thành kinh đô hoa lệ như ngày nay. Đại diện Delta Group đánh giá, đây là một trong những công trình có thiết kế đẹp nhất do Delta làm tổng thầu thi công.

“Bằng sự khéo léo, tận tâm của đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm, Delta Group đang nỗ lực triển khai các công tác hoàn thiện để bàn giao công trình “kiệt tác” này theo đúng yêu cầu về thẩm mỹ - chất lượng và tiến độ của chủ đầu tư”, đại diện Delta Group chia sẻ.

Những công trình lớn, thẩm mỹ cao do Delta Group thi công

Góc kiến trúc công trình 30 Trần Bình Trọng do Delta thi công xây dựng

Bên cạnh dự án The Grand Hanoi, Delta Group còn ghi dấu với nhiều công trình có tính thẩm mỹ được đánh giá cao như: Nhà hát Hồ Gươm; Tòa án Nhân dân tối cao (43 Hai Bà Trưng, Hà Nội); Trụ sở Bộ Công an (30 Trần Bình Trọng, Hà Nội); Cục Tần số (115 Trần Duy Hưng, Hà Nội); Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao... Những công trình kể trên do Delta Group thực hiện phần móng, phần hầm, phần thân thô và hoàn thiện được đánh giá có chất lượng xây dựng tốt, mang vẻ đẹp tinh tế, hiện đại.

Công trình Tòa án Nhân dân tối cao (43 Hai Bà Trưng, Hà Nội) do Delta Group xây dựng

Đặc biệt, mới đây trên trang web 10best của tổ chức Giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards (WTA), công trình Nhà hát Hồ Gươm do Delta Group xây dựng đã được bình chọn trong "Top 10 nhà hát opera tuyệt nhất thế giới", nằm cùng danh sách các công trình nhà hát tên tuổi trên thế giới.

Nhà hát Hồ Gươm do Delta Group xây dựng

Với tâm niệm luôn hướng về phía trước, tiến tới những mục tiêu bền vững hơn, tổng thầu Delta Group không ngừng nỗ lực để những công trình đáp ứng được các tiêu chuẩn ngày càng cao về chất lượng và thẩm mỹ. Công tác đào tạo, kết nối với các chuyên gia nước ngoài, tham dự các hội thảo với nhiều chuyên gia quốc tế luôn được đẩy mạnh tại Delta Group. Thêm vào đó, Delta Group ứng dụng các biện pháp thi công mới nhằm nâng cao năng suất lao động; sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường và an toàn, bền bỉ; áp dụng những phương án thiết kế sáng tạo và mang tính thẩm mỹ cao…

Đại diện Delta Group bày tỏ: “Tạo nên những công trình ngày càng tốt và đẹp hơn cũng là tâm huyết và ước muốn của một tổng thầu nhiều năm liền đứng trong “Top 100 Doanh nghiệp bền vững” như Delta Group. Làm đẹp cho diện mạo của đất nước, đóng góp vào sự đổi thay tích cực của cơ sở hạ tầng nước nhà là điều tổng thầu Delta Group luôn khắc sâu và quyết tâm cống hiến”.

(Nguồn: Delta Group)