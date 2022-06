Delta Group công bố đạt hàng triệu giờ thi công an toàn

Ấn tượng với hàng triệu giờ an toàn

Trong ngành Xây dựng - một ngành nghề đặc thù với nhiều rủi ro, tai nạn, việc một dự án đạt được hàng triệu giờ công an toàn là thách thức khá lớn đối với các nhà thầu xây dựng nói chung và Ban chỉ huy dự án cùng đội ngũ nhân viên nói riêng. Dẫu vậy, với Delta Group, thách thức là để vượt qua, thể hiện ở hàng triệu giờ an toàn tại 3 dự án của nhà phát triển bất động sản hàng hiệu Masterise Homes. Đó là những dự án trọng điểm và có quy mô lớn: Masteri West Heights, Masteri Centre Point và Grand Marina Saigon.

Theo thônng tin từ Tổng thầu Delta Group, doanh nghiệp đã đạt hơn 500 ngày thi công không tai nạn tại dự án Masteri West Heights, tương đương với 3.800.000 giờ công an toàn. Mốc thời gian bắt đầu tính giờ công an toàn được ghi nhận từ ngày 6/10/2020 - 16/6/2022. Trong khoảng thời gian này, Ban chỉ huy dự án Masteri cùng đội ngũ cán bộ, kỹ sư Delta Group đã xuất sắc đảm bảo công tác an toàn khi không để xảy ra tai nạn (dù nhẹ, nặng hay nghiêm trọng).

Dự án Masteri West Heights do Delta Group làm Tổng thầu thi công đạt gần 4 triệu giờ an toàn, tính đến tháng 6/2022. Ảnh: Delta Group

Tại dự án Masteri Centre Point, Delta Group cũng thống kê con số giờ an toàn đạt được mốc hơn 2 triệu giờ. Công tác giữ gìn an ninh, trật tự tại dự án được đảm bảo khi không xảy ra những vụ việc mất an ninh, giữ vững an toàn cho hơn 1000 lao động làm việc mỗi ngày tại công trường dự án. Với dự án này, nhà thầu Delta thực hiện thi công lô B7, gồm 05 khối A, B, C, D và E có tổng diện tích sàn xây dựng (phần thân) khoảng 240.000 m2. Trong đó khối A có 22 tầng, khối B, C có 26 tầng và khối D, E có 30 tầng.

Lễ đón mừng 2 triệu giờ an toàn tại dự án Masteri Centre Point. Ảnh: Delta Group

Cũng theo Delta Group, nằm trong số các dự án bất động sản hàng hiệu của Masterise Homes được Delta Group thi công, vào ngày 1/6/2022, dự án Grand Marina Saigon đã cán mốc hơn 1 triệu giờ an toàn.

Lễ đón mừng 1 triệu giờ an toàn tại dự án Grand Marina Saigon. Ảnh: Delta Group

Như một tác phong làm việc lâu năm, tại dự án này nhà thầu Delta Group cũng luôn tuân thủ các nguyên tắc an toàn, vệ sinh môi trường theo tiêu chuẩn chặt chẽ từ Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát dự án.

Thuộc phân khúc cao cấp hàng đầu tại thị trường Việt Nam cũng như quốc tế, các dự án của Masterise Homes được hình thành và phát triển bởi những đơn vị uy tín hàng đầu dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn quốc tế. Việc thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và đạt được những mục tiêu an toàn ấn tượng đã chứng tỏ trình độ quản lý chuyên nghiệp, sự kỹ lưỡng tỉ mỉ của đội ngũ kỹ sư Delta Group.

Để có được thành tích trên, phải kể đến những hoạt động an toàn được các cán bộ, nhân viên Delta Group thực hiện hằng ngày, “lan ngấm” trong tập thể, trở thành hàng loạt thói quen tích cực: Những buổi sinh hoạt an toàn đầu ca, huấn luyện đầu vào cho tới các buổi họp an toàn giữa Ban chỉ huy và thầu phụ được thực hiện chỉn chu, bài bản.

Không chỉ yếu tố con người mà các hạng mục của dự án cũng được “làm tới đâu, đảm bảo an toàn tới đó”. Từ hệ giáo bao che được hoàn thiện, phủ kín hạng mục thi công, cho tới những việc như: Lắp cửa thang máy, lắp mái che vận thăng, v.v.

Biến an toàn trở thành mục tiêu

Theo đại diện Delta Group, để phát triển bền vững, “an toàn” không chỉ là một trong những tiêu chí để đánh giá, mà còn phải trở thành mục tiêu, để “an toàn” không còn là một tính từ mà trở thành hành động mang ý thức tập thể. Trong tháng 6/2022, các công trường của Delta Group sẽ đồng loạt đón mừng hơn 40 triệu giờ an toàn. Đây là con số không nhỏ thể hiện lời cam kết về tiêu chuẩn an toàn của Delta Group.

Bên cạnh công nghệ và các biện pháp vốn có nhằm duy trì, đảm bảo an toàn, sau thời gian triển khai xây dựng, đến nay Delta Group đã đi vào vận hành và duy trì hệ thống quản lý An toàn - Sức khỏe nghề nghiệp theo chuẩn ISO 45001:2018. ISO 45001:2018 là hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp do Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO ban hành chính thức vào ngày 12/3/2018. Việc vận hành theo hệ thống quản lý vừa là một bước cải tiến mới trong hệ thống quản lý an toàn, sức khỏe, nghề nghiệp của Delta Group, vừa là lời cam kết của doanh nghiệp với khách hàng và người lao động.

Ngày 21/3/2022, dưới sự hướng dẫn của Ban An toàn Lao động miền Nam, Ban chỉ huy DELTA Group tại dự án Sunbay Ninh Thuận tổ chức thi đánh giá nhận thức về ISO 45001:2018 đối với cán bộ đang làm việc tại dự án, thực hiện khen thưởng cho các cá nhân có kết quả đánh giá cao. Ảnh: Delta Group

Qua 30 năm hình thành và phát triển, Delta Group đã xây dựng thành công thương hiệu nhà thầu uy tín, luôn đảm bảo chất lượng - an toàn - tiến độ qua từng dự án. Thế nhưng không dừng lại ở đó, “người anh lớn” của ngành xây dựng Việt vẫn luôn tìm tòi, sáng tạo để hướng tới đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe hơn. Nhờ thế, sẽ tạo ra các sản phẩm và công trình có giá trị, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của một Tổng thầu hàng đầu Việt Nam. C

huẩn hóa quy trình làm việc đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, làm đòn bẩy giúp Delta phát huy sức mạnh từ chính những giá trị cốt lõi là bước đi đúng đắn, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của một Tổng thầu hàng đầu Việt Nam.

Doãn Phong