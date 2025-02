Trải qua giây phút kinh hoàng của vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo ở xã Sặp Vạt (huyện Yên Châu), chị Lò Thị Việt (21 tuổi, trú tại xã Chiềng Cọ, TP Sơn La) tới giờ vẫn chưa hết sợ hãi. Chị Việt là hành khách trên xe giường nằm mang BKS 26F. 009.XX.

Chia sẻ với VietNamNet, chị Việt nói: "Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc đó thôi là tôi lại run hết người, thật ám ảnh".

Lực lượng chức năng cứu hộ các nạn nhân bị mắc kẹt. Ảnh: Cao Thiên

Kể về chuyến xe định mệnh, chị Việt cho biết: "Tôi lên chuyến xe khách này lúc 20h30 (ngày 21/2), từ TP Sơn La để đi xuống Hà Nội có việc.

Khi lên xe, tôi nằm ở giường tầng 2, hàng ghế đầu bên phải lái xe. Lúc đang lim dim ngủ, tôi giật mình bởi tiếng va chạm rất lớn. Cảnh tượng sau đó rất hỗn loạn".

Theo lời của chị Việt, sau cú va chạm mạnh, mọi thứ xung quanh chao đảo, chị rơi từ giường tầng 2 xuống sàn.

"Khi nhìn sang bên cạnh, từ đầu xe bên trái phía tôi nằm đến thân xe đều tan nát hết. Có nhiều người và đồ rơi xuống đường la liệt.

Tiếng la hét, kêu gào, khóc lóc xen lẫn tiếng hô hào cứu trợ. Những người may mắn không bị thương cùng với người dân, lực lượng chức năng tìm cách cứu những nạn nhân bị thương.

Nhiều người gọi điện cho người thân mà chỉ đứng khóc, không nói nên lời. Chính bản thân tôi phải một lúc sau mới gọi được cho người thân xuống đón về", chị Việt xúc động nói.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: XĐ

Trước đó, vào khoảng 23h20 ngày 21/2, tại km235+100 quốc lộ 6, thuộc khu vực xã Sặp Vạt (huyện Yên Châu) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách mang BKS 26F-009.XX đi theo hướng Sơn La - Hà Nội với ô tô đầu kéo BKS 36C-095.XX đi chiều ngược lại.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 6 người tử vong, 8 người bị thương, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Hùng (42 tuổi, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội) là tài xế xe khách.

Theo Công an Sơn La, tài xế Hùng lái xe đi đến đoạn đường cong cua, mặt đường trơn trượt do mưa, không đảm bảo tốc độ an toàn, dẫn đến phần đuôi xe khách trượt, văng sang phần đường bên trái, sau đó va chạm với ô tô đầu kéo mang BKS: 36C-095.XX kéo theo rơ moóc 36R-004.XX do anh Đ.X.T (39 tuổi) điều khiển.

Cùng ngày, Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định.